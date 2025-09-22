Магазины «Твое» начали продавать в России одежду Zara, Bershka и Stradivarius

Inditex приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года. В октябре того же года компания объявила о продаже российского бизнеса. В июне гендиректор Inditex Оскар Гарсия Масейрас говорил, что пока условий для возвращения компании в Россию нет.