Магазинный Шринк: как уловки с ценниками лишают россиян триллиона рублей

Союз потребителей России (СПРФ) зафиксировал рост числа обращений граждан с жалобами на так называемую шринкфляцию. В организации подсчитали, что россияне ежегодно теряют из-за нее более одного триллиона рублей. Это составляет до трех процентов стоимости всех приобретенных ими продуктов питания.
Шринкфляция представляет собой набор применяемых производителями и продавцами практик, создающих для покупателя иллюзию выгодной покупки, сохранения прежней цены или ее незначительного снижения за счет уменьшения количества товара в упаковке и манипуляций с ценниками. Фактически покупатель платит те же деньги за меньшее количество товара.
На основе анализа обращений СПРФ выделил три самые часто используемые практики:
- уменьшение объема упаковки при сохранении прежней цены товара (например, упаковка с девятью яйцами вместо классического десятка, молоко в упаковке 900 мл вместо 1 л, алюминиевая тара с напитками объемом 0,45 л вместо 0,5 л
и т. д.);
- отображение на ценнике цены «за 100 граммов» вместо цены за упаковку;
- манипуляции «акционными» ценами (отображение на ценнике крупным шрифтом «специальной» цены и мелким реальной цены без скидки).
Перечисленные выше практики дают производителям и продавцам ряд преимуществ:
- при росте издержек они избегают явного повышения цен, способного отпугнуть покупателей, и, соответственно, риска потерять долю рынка;
- образуется компенсация издержек на дорожающее сырье, топливо, энергию, логистику с сохранением при этом маржинальности без резкого повышения цен;
- возникает экономия сырья и упаковочных материалов.
Еще одно преимущество заключается в том, что шринкфляция позволяет производителям и продавцам смягчить реакцию покупателей. Отклик последних на повышение цен может быть острее, чем на сокращение веса или объема товара. Причем изменения могут быть не так заметны, если упаковка сохраняет прежний внешний вид и информация о весе или объеме нанесена на нее мелким шрифтом. Кроме того, далеко не все покупатели оценивают параметры товаров внимательно и осознанно.
Насколько законна шринкфляция в России?
В России использование шринкфляционных практик прямо не запрещено на законодательном уровне. Изменение размера упаковки, веса и объема товара допустимо при корректном отображении информации, которая не будет вводить покупателя в заблуждение.
Согласно ст. 10. Закона РФ от 07.02.1992 № 2300−1 «О защите прав потребителей», производители и продавцы обязаны своевременно предоставлять покупателям необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность правильного выбора. В том числе это сведения об основных потребительских свойствах, цене и условиях приобретения. А в отношении продуктов питания это также сведения о составе, весе и объеме, калорийности, содержании вредных для здоровья веществ
Введение покупателя в заблуждение относительно потребительских свойств товара может быть расценено как нарушение права на получение достоверной информации. Привлечь виновное лицо к ответственности могут в тех случаях, когда имеет место сообщение покупателю не соответствующей действительности информации о товаре (ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ). Введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара при его производстве в целях улучшения сбыта, а также при реализации товара влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 3000 до 5000 ₽.;
- на должностных лиц — от 12 000 до 20 000 ₽.;
- на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 ₽
Если определенные данные о товаре были утаены, также возможно привлечение виновного лица к ответственности за недоведение до сведения покупателя информации, предоставление которой обязательно по закону (ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ). Нарушение права покупателя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре влечет:
- предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1000 рублей;
- на юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.
Кроме того, в России действует
Какие меры принимают для борьбы со шринкфляцией
Борьба со шринкфляцией в России идет по нескольким направлениям. Это нормативное регулирование, контроль за маркировкой и инициативы по повышению прозрачности цен.
В 2023 году Генпрокуратура РФ добилась внесения соответствующих изменений в
В текущем году Минпромторг готовит обновленную редакцию «Правил продажи товаров» (утв. Пост. Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, далее — Правила). В них хотят установить единую весовую единицу измерения товаров — в килограммах или граммах.
В СПРФ заявили, что практики шринкфляции являются формой злоупотребления доверием покупателей, требующей системного решения. Организация направила в кабмин официальное обращение с предложением внести в Правила следующие изменения:
- установить обязанность указывать на ценниках упакованного товара его стоимость в пересчете на стандартизированную единицу измерения за один килограмм или литр;
- закрепить требование единообразного оформления цен, в том числе для акционных предложений (одинаковый шрифт, размер и цвет для всех цен на один товар).
В СПРФ считают, что прозрачное и понятное информирование о цене за стандартизированную единицу товара станет простой и эффективной мерой, позволяющей каждому покупателю сделать осознанный выбор.
Как распознать шринкфляционные практики
Сейчас для покупателя существует риск стать жертвой практик шринкфляции, не получить необходимую информацию о товаре и его стоимости. Чтобы избежать данного риска, следует всегда проверять цифры на упаковке и внимательно оценивать ее внешний вид.
На упаковке нужно изучать данные о весе и объеме товара, обязательно обращать внимание на мелкий шрифт. Иногда изменения маскируют, делая новую информацию менее заметной. Возможна замена дорогих ингредиентов на более дешевые, снижение содержания ключевых компонентов.
Также важно следить за содержимым упаковки. Возможно изменение формы товара, увеличение доли воздуха в упаковке, снижение числа единиц в наборе
Внимательность следует проявлять и в онлайн‑магазинах. Объем товара может быть указан не на главном фото, а в описании. Заметить шринкфляционные практики также помогут отзывы других покупателей.
Если вы считаете, что продавец вводит вас в заблуждение относительно потребительских свойств товара, следует задать уточняющие вопросы непосредственно работникам торговой точки. Нередко магазины сразу реагируют на жалобы и предлагают аналоги.
Если же на ваши вопросы никак не отреагировали, целесообразно написать обращение в Роспотребнадзор.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.