Магазинный Шринк: как уловки с ценниками лишают россиян триллиона рублей

В 2023 году Генпрокуратура РФ добилась внесения соответствующих изменений в ГОСТ 8 .579−2019. В этом же году в Госдуму внесли законопроект об установлении единой цены в килограммах или литрах. Документ не был принят ввиду возможных дополнительных расходов для организаций торговли. Также в нижнюю палату парламента вносили законопроект с новыми стандартами упаковки, по которым информация о весе и объеме товара должна занимать не менее 15% от площади упаковки и быть расположена на лицевой стороне. Данную инициативу отклонили в 2024 году.