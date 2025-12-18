Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу

Мадуро напомнил, что конституция Венесуэлы прямо закрепляет суверенитет республики над её территорией и природными богатствами. Он сослался на статьи 11, 12 и 13 основного закона, согласно которым суверенная власть страны распространяется на всю национальную территорию, воздушное и морское пространство, а месторождения полезных ископаемых и углеводородов являются собственностью республики, относятся к общественному достоянию и носят неотчуждаемый и непреходящий характер. Конституция Венесуэлы также запрещает передачу или отчуждение территории иностранным государствам и размещение иностранных военных баз.