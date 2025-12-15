Названы самые дорогие елочные игрушки

Базирующийся в Лондоне производитель элементов интерьера Tsar Imperial каждый год создает ажурные игрушки в виде символов года. Лошадь, символ грядущего 2026 года, продают за 31,8 тысячи рублей. Следом по стоимости расположилась шестисантиметровая звездочка из серебра от Tiffany & Co. за 29,9 тысячи рублей и красный шар с узорами от ирландского производителя премиального хрусталя Waterford за 26,1 тысячи рублей.