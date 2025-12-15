Названы самые дорогие елочные игрушки

Одним из самых дорогих украшений на елку стал кашемировый шарик, похожий на моток пряжи, от бренда Loro Piana — за одну штучку просят около 37 тысяч рублей. Украшение в виде помпона от шапки чуть дешевле — 34,6 тысячи.
Базирующийся в Лондоне производитель элементов интерьера Tsar Imperial каждый год создает ажурные игрушки в виде символов года. Лошадь, символ грядущего 2026 года, продают за 31,8 тысячи рублей. Следом по стоимости расположилась шестисантиметровая звездочка из серебра от Tiffany & Co. за 29,9 тысячи рублей и красный шар с узорами от ирландского производителя премиального хрусталя Waterford за 26,1 тысячи рублей.
Французский производитель роскошных столовых приборов Christofle предлагает украсить елку ажурными шариками с узором в виде цветов и листьев. Посеребренная версия одного шара обойдется в 14,5 тысячи рублей, а позолоченная — уже в 20,6 тысячи.
Еще один производитель хрусталя, но уже из Франции, Baccarat представил золотую звезду на ленточке почти за 16 тысяч рублей. Чуть дешевле будет стоить шар с объемными цветами от британского элитного универмага Fortnum & Mason — за него просят 15,5 тысячи рублей.
Блестящий шарик в виде котика от испанского модного дома Loewe обойдется примерно в 14 тысяч рублей. Итальянцы Versace за свой фарфоровый шар с логотипом бренда просят 10,8 тысячи рублей, а французы Dior за полупрозрачный шар с золотыми узорами — 10,7 тысячи. Однако последний продается только набором из четырех штук.
Поражают своими ценами и российские бренды. Так, в одном из магазинов элитных подарков продаются восьмисантиметровые елочные шары из серебра с различными узорами и сюжетами. Один такой обойдется в 55 тысяч рублей.