ЛУКОЙЛ заявил об усилиях по продаже активов в Болгарии

Там напомнили, что 14 ноября в Болгарии был принят закон о введении внешнего управления на заводе ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас, ЛУКОЙЛ-Болгария и других активах, 17 ноября все полномочия перешли к внешнему управляющему.
Компания выразила надежду, что «внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с применимым законодательством в целях продолжения деятельности организаций, обеспечит их нормальную работу для снабжения рынка Болгарии топливом, выплаты налогов и поддержания высоких стандартов социальной политики в отношении сотрудников завода, установленных и поддерживаемых ЛУКОЙЛом».
Там также рассчитывают, что деятельность внешнего управляющего не будет этому препятствовать сделке по продаже завода, сети АЗС и других активов в Болгарии.