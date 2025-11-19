Ричмонд
ЛУКОЙЛ заявил об усилиях по продаже активов в Болгарии

ЛУКОЙЛ предпринимает необходимые шаги для продажи активов в Болгарии новому собственнику, но оставляет за собой право на защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения в суде. Об этом говорится в заявлении компании.

Источник: РБК

Там напомнили, что 14 ноября в Болгарии был принят закон о введении внешнего управления на заводе ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас, ЛУКОЙЛ-Болгария и других активах, 17 ноября все полномочия перешли к внешнему управляющему.

Компания выразила надежду, что «внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с применимым законодательством в целях продолжения деятельности организаций, обеспечит их нормальную работу для снабжения рынка Болгарии топливом, выплаты налогов и поддержания высоких стандартов социальной политики в отношении сотрудников завода, установленных и поддерживаемых ЛУКОЙЛом».

Там также рассчитывают, что деятельность внешнего управляющего не будет этому препятствовать сделке по продаже завода, сети АЗС и других активов в Болгарии.