ЛУКОЙЛ сообщил о нескольких возможных покупателях зарубежных активов

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» 22 октября и отвел месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. Компания сообщила о намерении продать свои зарубежные активы нефтетрейдеру Gunvor, однако сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против: там заявили о связях компании с Россией и отказе выдать разрешение Gunvor, пока продолжается российско-украинский конфликт.