ЛУКОЙЛ сообщил о нескольких возможных покупателях зарубежных активов

ЛУКОЙЛ ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежных активов. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Источник: РБК

«О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», — сообщили в компании.

ЛУКОЙЛ стремится обеспечить бесперебойную деятельность предприятий при проведении сделки, чтобы избежать сбоев в работе снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места, сказано в сообщении.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» 22 октября и отвел месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. Компания сообщила о намерении продать свои зарубежные активы нефтетрейдеру Gunvor, однако сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против: там заявили о связях компании с Россией и отказе выдать разрешение Gunvor, пока продолжается российско-украинский конфликт.