«Лукойл» рассматривает возможность продажи активов в Болгарии

«Несмотря на то, что на ПАО “Лукойл” антироссийские санкции не распространяются, его дочерние предприятия здесь подвергаются зачастую беспрецедентному давлению со стороны госорганов. Буквально в июне болгарскими властями было инициировано очередное антимонопольное расследование. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что в головном офисе “Лукойла” в Москве рассматривается возможность продажи всех активов в Болгарии. Окончательное решение, насколько нам известно, пока не принято», — сказала Митрофанова.