«Лукойл» рассматривает возможность продажи активов в Болгарии

Она напомнила, что в Болгарии действует ряд компаний-представителей «Лукойла», которые специализируются на различных профильных направлениях — от производства нефтепродуктов на НПЗ «Луокойл Нефтохим Бургас» до реализации продукции конечным потребителям через собственную сеть автозаправочных станций.
«Несмотря на то, что на ПАО “Лукойл” антироссийские санкции не распространяются, его дочерние предприятия здесь подвергаются зачастую беспрецедентному давлению со стороны госорганов. Буквально в июне болгарскими властями было инициировано очередное антимонопольное расследование. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что в головном офисе “Лукойла” в Москве рассматривается возможность продажи всех активов в Болгарии. Окончательное решение, насколько нам известно, пока не принято», — сказала Митрофанова.