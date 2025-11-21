Ричмонд
ЛУКОЙЛ распустил наблюдательный совет международного бизнеса

Через Lukoil International ведется управление международными активами ЛУКОЙЛа. Компания после введения санкций США занялась поиском покупателя бизнеса, но отказалась сообщать детали до заключения финальных договоренностей.

Источник: РБК

ЛУКОЙЛ распустил наблюдательный совет международного бизнеса Lukoil International, решение принято на заседании правления 28 октября. Изменения отражены в корпоративном реестре Австрии, сообщает Bloomberg.

Из совета отозваны главный исполнительный дириектор ЛУКОЙЛа Сергей Кочкуров, а также топ-менеджеры Евгений Хавкин и Геннадий Федотов. Руководство Lukoil International будет возложено на управляющего директора Александра Матыцына.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Lukoil International опубликовало на этой неделе отчет за 2022 год после проведения аудита, процесс продлился на два года больше обычного, пишет Bloomberg. Согласно выводам, сделанным аудиторской компанией KPMG, в 2022 году выручка Lukoil International составила €95 млрд, чистая прибыль — €7,8 млрд.

ЛУКОЙЛ попал под американские санкции 22 октября, компанию внесли в SDN-лист, предполагающий ограничения «самого верхнего уровня». Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компании владеют более чем 50%. Минфин США предписал свернуть все операции с подсанкционными лицами до пятницы, 21 ноября.

ЛУКОЙЛ через компанию Lukoil International владеет своими зарубежными активами. В день продления ряда лицензий и выпуска новых, 14 ноября, компания сообщила о переговорах с рядом потенциальных покупателей, однако о конкретной сделке решили сообщить после заключения окончательных договоренностей и получения согласований со стороны регуляторов.

«Мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами. Тем не менее, наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — оценил санкции США президент Владимир Путин.

