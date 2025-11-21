ЛУКОЙЛ распустил наблюдательный совет международного бизнеса

Узнать больше по теме

Выручка: что нужно знать предпринимателю

Этот показатель важен для оценки текущего состояния дел, планирования и принятия долгосрочных решений. Выручка — одно из базовых понятий в бизнесе. В статье разбираемся, что представляет собой этот бухгалтерский параметр, зачем он нужен компаниям и как его рассчитать.