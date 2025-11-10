ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на одном из крупнейших месторождений в мире

После введения санкций ЛУКОЙЛ заявил, что намерен продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем выступила Gunvor: 30 октября ЛУКОЙЛ сообщил, что принял предложение от энергетической компании и не будет вести переговоры с другими. Однако 7 ноября Gunvor заявила, что отзывает свое предложение. Перед этим Минфин США заявил о связях Gunvor с Россией и предупредил, что та не получит лицензию на ведение бизнеса, пока на Украине продолжаются боевые действия.