Лукашенко предложил решить проблему с картофелем по-военному

«Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать», — заявил президент.
В ходе своей рабочей поездки в Гродненскую область Лукашенко встретился с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым и обсудил с ним проблему нехватки овощей. По словам Караева, картофеля в этом году меньше, чем в прошлые годы, но потребности закрывать все еще удается.
Караев заверил президента в том, что есть дополнительные объемы для поставок в Минск. «Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем», — предупредил Лукашенко.
12 сентября президент рассказал о своей любви к картофелю. Он сообщил, что «согрешил» и съел его, несмотря на диету. Кроме того, он поделился достижениями местных селекционеров: они изобрели новый сорт картофеля.