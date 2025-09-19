Лукашенко предложил решить проблему с картофелем по-военному

В ходе своей рабочей поездки в Гродненскую область Лукашенко встретился с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым и обсудил с ним проблему нехватки овощей. По словам Караева, картофеля в этом году меньше, чем в прошлые годы, но потребности закрывать все еще удается.