Лобби и доля: Набиуллину призвали разобраться с попытками банков давить на конкурентов

Отмена скидок на маркетплейсах направлена на административное подавление конкуренции, что напрямую может сказаться на уровне жизни россиян. С таким предупреждением в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной обратился лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В Госдуме считают, что регулятор должен проанализировать последствия реализации односторонних предложений крупнейших финорганизаций и выработать понятные для бизнеса правила, которые не будут ущемлять права потребителей. Причина разногласий — быстро растущие банки маркетплейсов, которых как конкурентов хотят устранить лидеры финансового рынка, считают эксперты. В новом витке разгоревшегося противостояния разбирались «Известия».
Почему отмена скидок угрожает конкуренции
Главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину просят не допустить подавления конкуренции и увеличения стоимости товаров, которое может возникнуть после отмены скидок на маркетплейсах. Письмо с таким обращением в адрес главы регулятора направил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В документе, который есть у «Известий», он заявляет о необходимости избежать решений, при которых новые формы экономической активности подавлялись, лишая потребителей выгоды, а участников рынка и экономику — стимулов к инновациям и развитию.
Справка «Известий»
Обсуждение отмены скидок на маркетплейсах началось 18 ноября на форуме ЦБ «Фокус на клиента». На нем глава Сбера Герман Греф обвинил интернет-площадки в недобросовестной конкуренции. По его словам, только в этом году они недоплатили налогов на 1,5 трлн рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на том же форуме согласилась, что скидки, которые платформы дают при оплате покупок картами их банков, «не совсем справедливая конкуренция». По ее мнению, цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается потребителем. 20 ноября стало известно, что руководители Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились с письмом в кабмин, Госдуму, ЦБ, Совфед и администрацию президента на имя Максима Орешкина с предложением запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков.
«Предлагаемые меры могут быть направлены на административное подавление одного из важных инструментов конкуренции и развития цифровой коммерции — инвестиций в гибкую ценовую политику, выгодную для потребителей», — говорится в обращении депутата к главе ЦБ.
Он также подчеркнул, что наиболее заинтересованная сторона в сохранении высокого уровня конкуренции между участниками — это россияне. Именно благодаря скидкам и акциям миллионы потребителей получают доступ к широкому ассортименту качественных товаров по доступным ценам, отметил Сергей Миронов.
«В условиях ограничения реальных доходов населения и роста издержек для домохозяйств такие механизмы ценовой оптимизации имеют не только экономическое, но и социальное значение, напрямую влияя на уровень и качество жизни», — сообщил депутат.
В связи с этим Сергей Миронов призвал ЦБ выработать сбалансированные и понятные правила добросовестной конкуренции, обеспечивающие защиту прав потребителей и устойчивость финансовой системы в целом. Он также просит Эльвиру Набиуллину дать поручение проанализировать потенциальные последствия реализации односторонних предложений крупнейших банков для состояния конкурентной среды, развития цифровой экономики и недопустимости существенного повышения уровня цен на товары и услуги для граждан.
— Скидки, бонусы, программы лояльности сегодня есть не только у маркетплейсов, но и у офлайн-магазинов, и у тех же банков. Но интернет-площадки стали свои банки развивать. Такая конкуренция встала банковскому лобби поперек горла, — пояснил «Известиям» причину создавшейся ситуации Сергей Миронов.
По его словам, в этом вопросе важнее всего интересы граждан, которые должны быть и в приоритете у ЦБ.
— На фоне роста инфляции, запредельных кредитных ставок населению нужны доступные товары по низким ценам. И не банкам скидки запрещать, — заявил депутат, призвав кредитные организации развивать свои программы лояльности, а также расширять льготы и бонусы.
При этом заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов 25 ноября заявил, что деятельность маркетплейсов начинает оказывать влияние на финансовую стабильность России, поэтому нужно настраивать их регулирование с точки зрения защиты прав потребителей и обеспечения конкуренции. Он напомнил, что достаточно острая дискуссия вокруг деятельности маркетплейсов развернулась еще весной этого года, когда обсуждался законопроект о платформенной экономике. ЦБ направил свои предложения по этому вопросу в Минэкономразвития, отметил представитель регулятора. Они затрагивают вопросы предоставления финансовых продуктов на цифровых платформах и их системного влияния на финансовый рынок.
— Мы не за то, чтобы какие-то вводить запреты. Мы говорим о том, что платформы должны демонстрировать цены на товары вне зависимости от того, какими платежными услугами, какого банка, они пользуются. То есть это должен быть отдельный диалог между платформой и ее клиентом, и между банком, который предоставляет и обеспечивает финансовые услуги, и клиентом, который пользуется этими услугами, — заявил Алексей Гузнов.
«Известия» направили запрос в ЦБ с просьбой прокомментировать, будет ли учтено предложение Сергея Миронова при выработке решения.
Чем грозит отмена скидок на маркетплейсах
Обсуждаемые изменения затронут все стороны платформенной экономики, но прежде всего они ухудшат положение десятков миллионов потребителей, сказали «Известиям» в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.
— И совершенно закономерно, что инициатива по ограничению скидок не может не беспокоить депутатов. Мы полностью разделяем позицию Сергея Миронова, направленную на защиту граждан, принципа справедливости и честной конкуренции. Надеемся, что с помощью ЦБ, правительства, депутатов и сенаторов мы сможем перейти от неконкурентных предложений банков по ограничению скидок к конструктивному рыночному диалогу, — сообщили в маркетплейсе.
Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким выступила с открытым письмом к правительству, Госдуме, СФ и ЦБ. В нем требование по отмене маркетплейсами скидок она назвала попыткой избавиться от конкурентов, указав на то, что у всех банков есть возможность предлагать выгоду для своих клиентов на маркетплейсах, однако делают это единицы, поскольку, по ее словам, заниматься этим им невыгодно: «Ведь, по сути, они будут инвестировать в рост оборотов нашей платформы».
— Мы не знакомы с содержанием обращения депутатов. Но уже заявляли, что предложенные ранее пятью банками запреты на скидки и программы лояльности маркетплейсов станут причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 млн человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon.
В компании добавили, что маркетплейс открыл свою программу лояльности, основанную на принципах равного доступа, в октябре 2025 года и сейчас ведет переговоры с 20 заинтересованными банками, чтобы обеспечить клиентам по всей стране еще больше выгоды в покупках.
Как писали «Известия», причиной конфликта банков с маркетплейсами стало использование интернет-площадками своих систем, на которые они привлекают потребителей системой скидок. Например, купить сегодня товар на Wildberries или Ozon с оплатой по обычной банковской карте будет дороже, чем через платежные системы самих маркетплейсов. Скидка, как пояснил редакции источник в отрасли, достигается за счет того, что у интернет-площадок очень низкая — близкая к нулю — стоимость транзакции, в то время как у финорганизаций она может достигать нескольких процентов и выше. Однако маркетплейсы, в отличие от банков, фактически делятся этой комиссией с покупателем, поэтому клиентов у них становится всё больше, как и денег в обороте.
— Банки прекрасно понимают, что у них также есть скидки, о которых они в данном случае молчат, так как их главная задача сейчас — понизить конкуренцию со стремительно растущими маркетплейсами. Например, Ozon-банк развивается такими темпами, что подходит уже к топ-30 банков. Зачем им такой конкурент? — отметил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Действующие правила на маркетплейсах, которые предполагают скидки за выбор способов оплаты от банков платформ, не являются нарушением прав потребителей, заявил «Известиям» член Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.
— Конечно, нарушений действующих норм нет ни при выборе оплаты картой или кошельком маркетплейса, ни при любой другой программе лояльности, которую дает покупателю этот маркетплейс. Роспотребнадзор ранее уже разъяснял, что скидка покупателям при оплате определенным платежным инструментом соответствует законодательству и не ущемляет права покупателей, — отметил общественник.
По его мнению, маркетплейсы не дискриминируют других игроков финансового рынка и предоставляют потребителю разные способы оплаты, в том числе картами любых банков. Если говорить о скидках при выборе собственного средства оплаты площадки, то это элементы легальных маркетинговых стратегий, в том числе по популяризации безналичных расчетов, подчеркнул Антон Недзвецкий.
Он также обратил внимание на то, что программы лояльности и скидки — это распространенная форма привлечения потребителя не только на маркетплейсах, но и в других отраслях — банковском секторе, ритейле, недвижимости. Это один из способов здоровой конкуренции, при котором непосредственно потребитель получает свою выгоду, полагает общественник.