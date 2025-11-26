Лобби и доля: Набиуллину призвали разобраться с попытками банков давить на конкурентов

Как писали «Известия», причиной конфликта банков с маркетплейсами стало использование интернет-площадками своих систем, на которые они привлекают потребителей системой скидок. Например, купить сегодня товар на Wildberries или Ozon с оплатой по обычной банковской карте будет дороже, чем через платежные системы самих маркетплейсов. Скидка, как пояснил редакции источник в отрасли, достигается за счет того, что у интернет-площадок очень низкая — близкая к нулю — стоимость транзакции, в то время как у финорганизаций она может достигать нескольких процентов и выше. Однако маркетплейсы, в отличие от банков, фактически делятся этой комиссией с покупателем, поэтому клиентов у них становится всё больше, как и денег в обороте.