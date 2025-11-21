Литва закрыла железнодорожный транзит грузов ЛУКОЙЛа в Калининград

Переходный период для завершения текущих перевозок был объявлен еще 31 октября. С этой даты новые заявки на транзит грузов ЛУКОЙЛа не принимаются. В LTG подчеркивают, что ни одна из дочерних компаний холдинга не работает напрямую с организациями, попавшими под последние санкции Вашингтона и Лондона.