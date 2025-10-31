Литва остановит транзит грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининградскую область

«Поле окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых так или иначе участвуют включенные в санкции Великобритании и США “Лукойл” и “Роснефть”, их грузы “Летувос гележиинкеляй” перевозить не будет», — отметило госпредприятие.
Компания подчеркнула, что у нее нет непосредственных контактов с «Лукойлом» и «Роснефтью», их продукцию транзитом через Литву перевозят компании-экспедиторы.
Вильнюс присоединяется к санкциям США. 22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.