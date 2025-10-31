Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва остановит транзит грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининградскую область

Госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» подчеркнуло, что у него нет непосредственных контактов с «Лукойлом» и «Роснефтью».

Источник: Reuters

ВИЛЬНЮС, 31 октября. /ТАСС/. Литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы») прекратит транзитный пропуск в Калининградскую область грузов российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом говорится в сообщении железнодорожной компании.

«Поле окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых так или иначе участвуют включенные в санкции Великобритании и США “Лукойл” и “Роснефть”, их грузы “Летувос гележиинкеляй” перевозить не будет», — отметило госпредприятие.

Компания подчеркнула, что у нее нет непосредственных контактов с «Лукойлом» и «Роснефтью», их продукцию транзитом через Литву перевозят компании-экспедиторы.

Вильнюс присоединяется к санкциям США. 22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Узнать больше по теме
«Роснефть»: чего достигла компания к 2025 году и можно ли заработать на ее акциях
Входя в список крупнейших мировых добытчиков нефти, компания «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий страны. Собрали информацию об истории и достижениях компании.
Читать дальше