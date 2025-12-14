Life: в России покупатель впервые выиграл дело по «схеме Долиной»

По данным Life, Олег приобрел жилье для сына за двадцать миллионов рублей на Савинской набережной у 78-летней пенсионерки Людмилы. С женщиной пообщались юрист, агенты по недвижимости, а на сделку пригласили врача, которому она подтвердила, что осознает свои действия и что не находится под влиянием мошенников. После оформления всех документов мужчина перевел деньги Людмиле. Однако через несколько месяцев пенсионерка, которая на тот момент жила у подруги, подала в суд, заявив, что её обманули преступники, сообщается в публикации.