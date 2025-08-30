Лицемерие или прагматизм? Париж нарастил закупки российского газа

Франция вопреки обличительным речам президента Эммануэля Макрона, направленным против Москвы, увеличивает закупки российского сжиженного газа. Об этом сообщает Berliner Zeitung. Как это сочетается с выраженной антироссийской позицией Парижа — aif.ru объяснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России и политолог Богдан Безпалько.
Пропасть между политикой и бизнесом.
По информации немецкого издания, поставки СПГ во Францию с января по март этого года превысили аналогичные в любую другую страну Евросоюза. Напомним, по трубопроводам больше всего газа импортируют Венгрия, Греция и Словакия. А по морю — то есть через терминалы СПГ — получают максимум газа Франция, Нидерланды и Бельгия. И вот всю эту компанию обскакал Париж, откуда с политических трибун чуть ли каждый день клеймят Россию. Всего же с начала года Франция заплатила за российский газ приблизительно € 600 млн или почти 57 млрд рублей, что сравнимо с годовым бюджетом Псковской области.
Неназванный европейский дипломат, слова которого цитирует Berliner Zeitung, считает, что попытки Парижа усидеть на двух стульях должны прекратиться. «Не может быть так, что Франция, с одной стороны, занимает жесткую позицию по отношению к России, а с другой — платит огромные суммы за российский газ», — объяснил он изданию.
К слову, если говорить про 2024-й, то суммарные расходы ЕС на закупку российского газа вообще превысили объем финансовой помощи, выделенной Украине. Об этом еще в июле рассказал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Взгляд эксперта.
По мнению Богдана Безпалько, поведение Франции объясняется экономическим прагматизмом. В политической плоскости она видит в России долгосрочного геополитического противника, которого нужно ослабить. Но в плоскости экономики готова пользоваться конъюнктурной возможностью и экономить на дешевых, но качественных российских энергоносителях.
«Если суммировать все заявления Макрона, то получится интересная картинка, — обращает внимание Безпалько. — Украина уже давным-давно должна кишеть французскими солдатами. По России должны наноситься удары французским ядерным оружием. И вообще, дай ему волю, территорию нашей страны он бы превратил в сплошной ад. Но громкие заявления — это одно, а тратить лишние деньги — совсем другое. Неудивительно, что французское правительство покупает тот газ, который ей наиболее выгоден, то есть российский. И пока не появится жестких преград, Париж вряд ли откажется от выгодных сделок».
Впрочем, найти реальную альтернативу российским энергоносителям при всем желании непросто, указывает Безпалько.
«Даже значительная часть нефтепродуктов, которые Франция покупает, например, в Индии, — также российского происхождения. Их производят из российской нефти на местных нефтеперерабатывающих заводах. Поэтому с вездесущностью нашей нефти в каком-то смысле приходится смиряться», — резюмировал эксперт.