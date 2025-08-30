Лицемерие или прагматизм? Париж нарастил закупки российского газа

По информации немецкого издания, поставки СПГ во Францию с января по март этого года превысили аналогичные в любую другую страну Евросоюза. Напомним, по трубопроводам больше всего газа импортируют Венгрия, Греция и Словакия. А по морю — то есть через терминалы СПГ — получают максимум газа Франция, Нидерланды и Бельгия. И вот всю эту компанию обскакал Париж, откуда с политических трибун чуть ли каждый день клеймят Россию. Всего же с начала года Франция заплатила за российский газ приблизительно € 600 млн или почти 57 млрд рублей, что сравнимо с годовым бюджетом Псковской области.