Льготный риф: 3 млн семей потеряют доступ к семейной ипотеке из-за роста ставки

Миллионы россиян лишатся доступа к семейной ипотеке, сообщили «Известиям» аналитики. Это произойдет в том случае, если власти поднимут ставки по ней с 6 до 12% для супружеских пар с одним ребенком — таких в стране больше половины. При этом развитии событий льготные жилищные кредиты станут недоступными почти для 3 млн российских семей, утверждают эксперты. Ежемесячный платеж по таким ссудам вырастет в 1,5 раза, а переплата — в 2,5 раза. О том, столкнется ли рынок с ажиотажным спросом на семейную ипотеку перед изменением условий ее получения, — в материале «Известий».