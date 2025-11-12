Льготный риф: 3 млн семей потеряют доступ к семейной ипотеке из-за роста ставки

Миллионы россиян лишатся доступа к семейной ипотеке, сообщили «Известиям» аналитики. Это произойдет в том случае, если власти поднимут ставки по ней с 6 до 12% для супружеских пар с одним ребенком — таких в стране больше половины. При этом развитии событий льготные жилищные кредиты станут недоступными почти для 3 млн российских семей, утверждают эксперты. Ежемесячный платеж по таким ссудам вырастет в 1,5 раза, а переплата — в 2,5 раза. О том, столкнется ли рынок с ажиотажным спросом на семейную ипотеку перед изменением условий ее получения, — в материале «Известий».
Насколько сократятся выдачи семейной ипотеки
Россияне, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, потеряют доступ к семейной ипотеке из-за роста льготной ставки. Об этом «Известиям» сообщили эксперты и сервис «Домклик». Около 2,7 млн семей с одним ребенком уже не смогут получить кредит под 6% годовых, и им придется покупать его под ощутимо более высокий процент, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.
Справка «Известий»
Семейную ипотеку запустили в 2018 году. В 2024-м ее продлили еще на шесть лет, изменив условия. Ставка по программе составляет 6%, льгота доступна семьям с детьми до шести лет, с детьми-инвалидами или из малых городов до 50 тыс. человек, а также семьям с двумя и более детьми в регионах с низким строительством.
Минфин обсуждает изменение условий по семейной ипотеке. Для семей с одним ребенком ставку хотят повысить до 10−12%, с двумя детьми -— оставить на уровне 6%, а с тремя и более — снизить до 4%. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что депутаты продолжают обсуждение размера ставки для многодетных семей. Изменения могут заработать уже в 2026 году.
«Известия» запросили Минфин: закладывается ли введение дифференцированный ставки в расчет расходов бюджета на семейную ипотеку в 2026—2028 годах?
В России 55% семей имеют одного ребенка, 33% — двух, и 12% — трех и более детей, следует из исследования «Домклик». Всего в стране 11,6 млн семей с детьми возрастом до семи лет, из которых 4 млн имеют единственного ребенка. Из них 1,2 млн семей уже воспользовались программой.
Получается, что изменение условий по семейной ипотеке может лишить около 2,8 млн российских семей доступа к льготной ставке 6%. Аналогичную оценку дали во Freedom Finance Global и Инго Банке.
При повышении ставки до 12% показатель долговой нагрузки у многих заемщиков превысит допустимый банками порог в 50−80%, пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его оценке, примерно пятая часть семей, которым одобрили бы кредит под 6%, получат отказ по новой ставке.
— При повышении льготной ставки до 12% медианный ежемесячный платеж по семейной ипотеке для семей с одним ребенком вырастет на 38% — до 43,5 тыс. рублей в месяц, что может привести к отказу от программы значительной доли потенциальных заемщиков с низкими доходами, — спрогнозировал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
Переплата по семейной ипотеке под 12% на сумму 10 млн рублей и на средний срок 28 лет в 2,5 раза превысит тело ссуды. При этом по текущей ставке 6% она была бы только двукратной, добавил эксперт.
В конечном счете доступность жилья может заметно снизиться. Именно господдержка остается основным драйвером рынка — по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на льготную ипотеку приходится более 70% от общего объема жилищных кредитов. И большая часть выдач приходится именно на семейную ипотеку.
Льготной же ставкой под 4% годовых, по мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мельниковой, смогут воспользоваться немногие — всего 0,5−1,2% от общего числа семей, соответствующих критериям программы.
Каким будет спрос на семейную ипотеку до конца года
Традиционно перед изменением условий госпрограмм происходит всплеск спроса, поэтому можно ожидать роста выдач по семейной ипотеке на 20−30% в последние месяцы действия прежней ставки, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Уже в IV квартале 2025-го выдачи по программе могут вырасти на треть, уточнила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
В октябре уже фиксируется рост спроса относительно сентябрьских значений, заметил гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин. Он составил 20−25%, при этом усилился интерес как к семейной ипотеке, после объявления ее изменений с 1 февраля, так и к рыночным программам, уточнил он.
Барьерами для скачка спроса станут сохранение высоких цен на новостройки, повышение инфляционного давления на потребительском рынке и сокращение сбережений у большинства населения, отметил Василий Кутьин из Инго Банка.
— До декабря спрос продолжит активно расти, а в январе начнется постепенное снижение как от сезонного фактора, так и из-за насыщения в предыдущие периоды. В 2026 году мы прогнозируем снижение выдач ипотечных кредитов на первичном рынке на уровне 15−20%, — резюмировал Денис Жалнин.
Предлагаемые изменения ставки по семейной ипотеке действительно могут поддержать рождаемость в стране, заключил Денис Жалнин. Однако нужно понимать, что главная проблема молодых семей — это стартовое жилье, для покупки которого необходимо иметь деньги на первый взнос. После изменений многие россияне могут с столкнуться с двумя проблемами сразу: потерей возможности взять более дешевую ипотеку и невозможностью накопить на первоначальный взнос по жилищному кредиту из-за всё более дорожающей аренды.
В то же время изменения призваны сделать льготные кредиты более адресными, чтобы господдержка достигала именно тех граждан, которые более всего в ней нуждаются, подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Например, с 1 февраля 2026 года оба родителя будут оформляться как созаемщики по семейной ипотеке — это исключит схему, когда семьи брали сразу два льготных кредита вместо положенного одного.