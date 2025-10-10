Лежа на боку: обвалится ли российский фондовый рынок

Фондовый рынок в России получил в свое время мощную поддержку от частных инвесторов (их число превышает 30 млн человек, при этом как минимум несколько миллионов людей торгуют активно), что позволило смягчить трудности, связанные с массовым уходом нерезидентов после начала СВО. Долгое время эти «народные инвестиции» оправдывали себя, так как рынок рос после шока 2022 года. В текущем году, однако, разочаровавшихся всё больше. Индекс Мосбиржи с начала года упал на 150 пунктов, и какого-то «просвета» пока не видно. Напротив, динамика последнего месяца не оставляет много места для оптимизма — падение составило без малого 300 пунктов. Если сравнить эту доходность с тем, что предлагают банки, нетрудно понять, что выберет подавляющее большинство потенциальных или реальных инвесторов.