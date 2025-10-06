«Лента» прекращает сотрудничество с производителем Vanish и Tiret

По данным пресс-службы, поставщик отказался пересматривать условия сотрудничества и переходить на «net-net», несмотря на многомесячные переговоры и попытки достичь компромиссного решения, что привело руководство сети к решению разорвать деловые отношения. Предлагаемые поставщиком условия вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20%, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя и ожидать компенсации затрат через бонусы, сказано в сообщении.