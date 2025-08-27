«Лента» намерена приобрести гипермаркеты «О’кей»

Торговая сеть «Лента», входящая в «Севергрупп» Алексея Мордашова, намерена купить гипермаркеты «О’кей». Об этом рассказали «Известиям» три источника, близкие к сторонам переговоров. Сделка находится на стадии необязывающего предложения (NBO), которая предполагает согласование условий между продавцом и покупателем, уточнил один из собеседников.