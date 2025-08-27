Ричмонд
«Лента» намерена приобрести гипермаркеты «О’кей»

Торговая сеть «Лента», входящая в «Севергрупп» Алексея Мордашова, намерена купить гипермаркеты «О’кей». Об этом рассказали «Известиям» три источника, близкие к сторонам переговоров. Сделка находится на стадии необязывающего предложения (NBO), которая предполагает согласование условий между продавцом и покупателем, уточнил один из собеседников.

Источник: Freepik

Сейчас сделка возможна только после получения одобрения правкомиссии на продажу российского бизнеса гипермаркетов «О’кей» менеджменту компании, рассказал «Известиям» источник в торговой сети. По его словам, «О’кей Групп» рассчитывают завершить реструктуризацию бизнеса до конца 2025 года.

Стоимость сделки может составить 40−55 млрд рублей, оценивают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, это позволит «Ленте» увеличить оборот примерно на 140−150 млрд рублей и расширить долю на рынке продуктовой розницы.

«Это стратегический шаг по консолидации крупных торговых форматов. “Лента” останется единственным реальным претендентом на актив, так как международные сети в сделке участвовать не могут», — отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.