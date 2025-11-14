Легенда инвестирования США рассказал, какие проблемы экономики «не дают спать по ночам»

Очевидны и другие признаки проблем у заемщиков. Уровень просроченных ими долгов по всем видам кредитов в частных банках в течение последних двух лет стабильно растет. Летом 2023 года в США зафисксировали максимальное за последние пять лет число банкротств. Однако Эль-Эриан считает, что США не столкнутся с денежным или кредитным крахом.