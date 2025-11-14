Ричмонд
Легенда инвестирования США рассказал, какие проблемы экономики «не дают спать по ночам»

Известный экономист и главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан в интервью Yahoo! Finance выразил обеспокоенность текущим состоянием экономики США. По словам эксперта, основные вызовы в настоящее время связаны с ухудшением финансового положения граждан с низкими доходами, а также существенным объемом долговых обязательств, который в ближайшие годы потребует значительного рефинансирования. Об этом сообщает Business Insider.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Эти факторы могут стать источником значительного давления, и ситуация может ухудшиться, если мы совершим политическую ошибку», — считает бывший гендиректор PIMCO.

Экономист обозначил ряд рисков для экономики США, связанных с поведением домохозяйств с низкими доходами. По его мнению, дальнейшее снижение потребительских расходов у этой категории граждан может оказать давление на макроэкономические показатели страны. Эксперт отметил, что низкодоходные домохозяйства продолжают сталкиваться с последствиями высокой инфляции и ростом задолженности.

Согласно данным Bank of America, с начала года темпы инфляции в США обгоняют рост реальных доходов после вычета налогов именно среди малообеспеченных семей. При этом общий уровень долговой нагрузки американских домохозяйств продолжает увеличиваться. По информации Федерального резервного банка Нью-Йорка, за третий квартал показатель вырос на 197 млрд долларов и достиг 18,5 трлн долларов.

Также Эль-Эриан подчеркнул усиление неуверенности в будущих доходах на фоне ослабления рынка труда и появления опасений относительно возможной замены рабочих мест технологиями ИИ. Уже сегодня, по информации Bank of America, в категории граждан с низкими доходами фиксируется наибольший рост числа домохозяйств, живущих от выплаты до выплаты или направляющих свыше 95% семейного бюджета на базовые нужды. «Они близки к рецессии», — считает эксперт.

Большая часть задолженностей в Штатах в государственном и частном секторе накопилась еще при низких процентных ставках и теперь есть риск, что их придется рефинансировать под больший процент. Это создает потенциальную ситуацию дополнительного давления на заемщиков, особенно в секторе коммерческой недвижимости. Анализ CoStar показал, что к концу 2026 года необходимо погасить «офисные» кредиты, обеспеченные коммерческими ипотечными ценными бумагами на общую сумму свыше 21 миллиарда долларов.

Очевидны и другие признаки проблем у заемщиков. Уровень просроченных ими долгов по всем видам кредитов в частных банках в течение последних двух лет стабильно растет. Летом 2023 года в США зафисксировали максимальное за последние пять лет число банкротств. Однако Эль-Эриан считает, что США не столкнутся с денежным или кредитным крахом.

«Мы будем сталкиваться с экономическими трудностями, но системного шока не предвидится», — подчеркнул он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

