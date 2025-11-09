Лавров назвал действия ЕС в отношении российских активов обманом и грабежом

«Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков», — сказал он.
«Такие действия — открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов», — добавил Лавров.
«Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует», — заключил он.
