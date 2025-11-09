Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал действия ЕС в отношении российских активов обманом и грабежом

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что легального способа отъема замороженных российских активов не существует.

Источник: © РИА Новости

«Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков», — сказал он.

«Такие действия — открытый обман и грабеж. Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов», — добавил Лавров.

«Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует», — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.