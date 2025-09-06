Ричмонд
Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию

Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию из-за пошлин Трампа.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Лаос после повышения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

«Среди товаров, которые Лаос поставляет в США, но может поставлять и в другие страны — сельскохозяйственная продукция, например, кофе. Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объемы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию», — сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».