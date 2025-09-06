Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию

«Среди товаров, которые Лаос поставляет в США, но может поставлять и в другие страны — сельскохозяйственная продукция, например, кофе. Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объемы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию», — сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.