Лагард снимает табу: зачем ЕЦБ пускать в ход замороженные активы России

Весной 2024 года Лагард предупредила министров финансов G7, что конфискация активов «нарушает то самое право, которого Европа требует от России». Подобный шаг грозил обрушить статус валюты евро как безопасной гавани и вызвать отток капиталов, особенно из стран, не вовлеченных в геополитическое противостояние. Опасения имели и практическое измерение: более 230 млрд евро российских средств находятся в европейской юрисдикции, тогда как в США — около 6−7 млрд долларов. Это создавало «асимметрию рисков» и повышало давление именно на Брюссель.