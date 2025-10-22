Лагард снимает табу: зачем ЕЦБ пускать в ход замороженные активы России

Еще несколько месяцев назад президент ЕЦБ Кристин Лагард решительно предостерегала от любых попыток конфискации или использования замороженных российских активов. Но теперь тон изменился: в интервью каналу CBS Лагард предложила рассмотреть вариант так называемого «операционного кредита», при котором замороженные активы не изымаются напрямую, а используются как залог для кредитов.
Средства, полученные таким образом, можно будет вернуть их владельцам лишь в случае, если Россия согласится выплатить компенсации по итогам переговоров. Эта модель, по ее словам, имеет ключевое преимущество: она не нарушает международное право и демонстрирует единую позицию Запада.
Осторожность сменилась прагматизмом
Скептицизм ЕЦБ в вопросе использования российских активов не был надуманным. Проблема заключалась не только в юридических рисках, но и в потенциальных репутационных издержках для самой Европы. Принудительное изъятие средств может стать опасным прецедентом, подорвав доверием к правовым институтам ЕС и отпугнув инвесторов.
Весной 2024 года Лагард предупредила министров финансов G7, что конфискация активов «нарушает то самое право, которого Европа требует от России». Подобный шаг грозил обрушить статус валюты евро как безопасной гавани и вызвать отток капиталов, особенно из стран, не вовлеченных в геополитическое противостояние. Опасения имели и практическое измерение: более 230 млрд евро российских средств находятся в европейской юрисдикции, тогда как в США — около 6−7 млрд долларов. Это создавало «асимметрию рисков» и повышало давление именно на Брюссель.
Однако со временем осторожность начала уступать место прагматизму. Экономические и политические обстоятельства изменились: источники финансирования европейских инициатив постепенно иссякают, а давление со стороны союзников возросло. К тому же, как отметила сама Лагард, привлекательность доллара как глобальной валюты начала слегка ослабевать. Европа увидела шанс не только оказать политическое давление, но и укрепить позиции евро на мировой арене — при условии, что шаги ЕЦБ будут продуманными и юридически безупречными.
От заморозки к залогу
Слова Лагард совпали с активизацией дискуссий в ЕС о будущем замороженных российских активов. Уже на этой неделе лидеры ЕС намерены поручить Европейской комиссии подготовить юридически обоснованное предложение, которое откроет путь к кредитованию с использованием замороженных средств в качестве залога. Речь идет о сумме до 140 млрд евро, которые могут быть предоставлены в виде долгосрочного кредита.
Подобная схема принципиально отличается от конфискации. Россия сохраняет право вернуть активы, если выполнит условия — выплатит компенсации за причиненный ущерб. Для Европы это важно не только с юридической точки зрения, но и с политической: подобный подход демонстрирует верховенство права в ЕС и снижает риск судебных разбирательств.
Тем не менее не все государства-члены одинаково уверены в безопасности такого механизма. Особенно осторожна Бельгия, на территории которой находится Euroclear — крупнейший депозитарий, где аккумулирована значительная часть российских средств. Брюссель опасается, что в случае неблагоприятного судебного решения именно ей придется нести финансовую ответственность. Для снятия этих опасений Еврокомиссия готовит систему взаимных гарантий, согласно которой страны ЕС будут разделять риски и покрывать возможные убытки коллективно.
Скрытая цель инициативы
Полагаем, что за юридической оболочкой и политическими заявлениями скрывается более масштабный стратегический расчет. Европа стремится воспользоваться ситуацией для укрепления роли евро на фоне возможного ослабления позиций доллара. Сама Лагард недвусмысленно заявила: для доверия к валюте нужны геополитическая устойчивость, верховенство права и сильные институты.
На этом фоне демонстрация единства Европы в столь чувствительном вопросе может стать фактором, укрепляющим международное доверие к евро. Успешная реализация схемы с использованием российских активов покажет, что европейская финансовая система способна действовать решительно и при этом в строгом соответствии с правом. Это не только поможет справиться с текущими проблемами, но и повысит привлекательность евро как глобального финансового инструмента.
Риски и последствия
Несмотря на осторожно-оптимистичные заявления, вопрос о судьбе замороженных активов остается юридически и политически сложным. Концепция «операционного кредита» действительно выглядит более безопасной, чем прямая конфискация, но она не исключает риска затяжных судебных споров. Особенно если Россия будет оспаривать такие решения в международных инстанциях.
Кроме того, эксперты предупреждают о возможности более долгосрочных последствий. Если крупные инвесторы из третьих стран сочтут, что их средства могут быть использованы в политических целях, это может повлиять на потоки капитала и даже изменить архитектуру глобальных финансовых рынков.
Если власти Европейского Союза решатся на этот шаг, то он создаст плохой прецедент для финансовой системы мира — другие страны в политических конфликтах тоже будут использовать замороженные активы оппонентов. Например, так могут поступить США в отношениях с Китаем.
Таким образом, решение о судьбе замороженных активов России становится не только вопросом текущей политики, но и важной проверкой для европейской финансовой системы. И именно от того, насколько взвешенно и согласованно Европа пройдет эту проверку, будет зависеть, станет ли нынешний поворот Лагард началом новой эры глобального влияния евро или останется лишь эпизодом в затянувшейся геополитической игре.
