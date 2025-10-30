Лагард: ЕЦБ находится в хорошей позиции в плане ДКП

Европейский ЦБ сохраняет готовность реагировать на двусторонние инфляционные риски, подчеркнула Кристин Лагард, отметив, что баланс рисков для ценовой динамики в еврозоне в настоящее время в целом нейтрален.
По ее словам, укрепление евро к доллару может сильнее, чем ожидалось, охладить рост потребительских цен. Тогда как потенциальные перебои в поставках, увеличение государственных расходов на оборону и инфраструктуру, а также факторы, связанные с климатом, способны усилить инфляционное давление. В целом неопределенность инфляционного прогноза остается выше обычного.
По итогам октябрьского заседания ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений: депозитная — 2% годовых, ставка по основным операциям рефинансирования (MRO) — 2,15%, по маржинальным кредитам — 2,4%. Решение принято единогласно на фоне продолжающегося роста экономики региона и стабильной динамики инфляции.
Инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 2,2% год к году после 2% в августе. Умеренное ускорение объясняется более быстрым ростом цен на услуги и ожидаемым замедлением снижения цен на энергоносители.
Предварительные данные за третий квартал 2025 года указывают на рост ВВП еврозоны на 0,2% квартал к кварталу и на 1,3% в годовом выражении, что немного превысило прогнозы (0,1% и 1,2% соответственно).
Лагард также отметила некоторое ослабление понижательных рисков для экономики, сославшись на летнюю торговую сделку между ЕС и США и объявленный прогресс в торговых переговорах США с Китаем.
