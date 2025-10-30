Лагард: ЕЦБ находится в хорошей позиции в плане ДКП

По ее словам, укрепление евро к доллару может сильнее, чем ожидалось, охладить рост потребительских цен. Тогда как потенциальные перебои в поставках, увеличение государственных расходов на оборону и инфраструктуру, а также факторы, связанные с климатом, способны усилить инфляционное давление. В целом неопределенность инфляционного прогноза остается выше обычного.