La Tribune: французская EDF решила не прекращать сотрудничество с РФ по урану

EDF заключила соглашение о сотрудничестве с «Техснабэкспортом» (TENEX) — дочерней компанией «Росатома» — в 2018 году. На сделку не распространяются санкции стран Запада против России. Договор действует до 2031 года. Сотрудничество с TENEX обеспечивает EDF топливом для двух из четырех реакторов атомной электростанции «Крюа» на юго-востоке Франции.