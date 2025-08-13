Квартирный разброс: разрыв цен между первичкой и вторичкой достиг 80%

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80%. Во II квартале этого года такой показатель был в Центральной России, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Это создает риски для граждан. Если человек сейчас купит квартиру в кредит в новом доме и не сумеет выплатить ипотеку, то даже после продажи жилья он может остаться должен банку, предупредили в регуляторе. Еще разницу в 40% Эльвира Набиуллина называла кричащим дисбалансом. Почему же тренд всё равно продолжается — в материале «Известий».