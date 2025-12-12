Россиянам рассказали, защитит ли покупка жилья у семьи с детьми от «схемы Долиной»

В случае, когда дети только зарегистрированы в квартире и не являются ее владельцами, для проведения сделки достаточно будет снять их с регистрационного учета и зарегистрировать по новому адресу. Важно учитывать, что закон исключает возможность выписки несовершеннолетних лиц «в никуда» — без гарантированного обеспечения другим жильем. Детей младше 14 лет регистрируют для проживания совместно с их родителями или опекунами. Право пользования жилым помещением у них не прекращается автоматически при продаже квартиры. Оно сохраняется даже при смене собственника.