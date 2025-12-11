Квадраты и глаза: ограничение семейной ипотеки вызвало рост цен на новостройки

— Но не стоит забывать, что в начале 2026 года будут введены ограничения и по рассрочке, — напомнила эксперт. — С другой стороны, ключевая ставка постепенно снижается, а вслед за ней и процентная ставка по ипотеке. Так, например, ЦБ объявил, что средняя ключевая ставка в 2026 году будет находиться на уровне 13−15. В связи с этим всё большее количество покупателей начинает смотреть в сторону ипотеки на рыночных условиях.