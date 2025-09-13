Курс уже перешел в новую фазу. Что будет с рублем

«Ослабление рубля усиливалось большую часть прошедшей недели. В ходе торгов в отдельные дни курс доллара на межбанковском рынке приближался к 86 рублям, курс юаня на ММВБ — к 12,05 рубля. Вероятно, значимым фактором такой динамики было ожидание заседания Банка России по ключевой ставке. Консенсус и рынок предполагали, что ключевая ставка может быть снижена на 2 п.п. до 16%», — напомнила она главные факторы недели.