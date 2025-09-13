Курс уже перешел в новую фазу. Что будет с рублем

«Ослабление рубля усиливалось большую часть прошедшей недели. В ходе торгов в отдельные дни курс доллара на межбанковском рынке приближался к 86 рублям, курс юаня на ММВБ — к 12,05 рубля. Вероятно, значимым фактором такой динамики было ожидание заседания Банка России по ключевой ставке. Консенсус и рынок предполагали, что ключевая ставка может быть снижена на 2 п.п. до 16%», — напомнила она главные факторы недели.
Банк России принял более сдержанное решение, снизив ключевую ставку на 1 п.п. и указав в качестве возможной альтернативы сохранение ключевой ставки. В результате на финансовых рынках произошла коррекция. Валютный рынок не стал исключением, и курс доллара во второй половине дня в пятницу нашел равновесие около 83,5 рубля, юаня — около 11,75 рубля.
ЦБ РФ в пресс-релизе подчеркнул, что в последние месяцы рост кредитования активизировался, при этом инфляционные ожидания остались высокими.
Также регулятор обратил внимание на отсутствие значимого снижения напряженности на рынке труда. На макроуровне темпы роста зарплат оставались относительно высокими, а безработица находилась вблизи исторических минимумов.
Рост потребительской активности в подобных условиях ускорился. Важным фактором, который в пресс-релизе обсуждался более подробно, чем раньше, стала неопределенность по поводу параметров бюджета.
Банк России по-прежнему ориентировался на параметры, объявленные Минфином, но обратил внимание на то, что дефицит бюджета по промежуточным итогам года пока не соответствует планам по нормализации бюджетной политики.
«Сдержанное решение Банка России, вероятно, умерит скорость ослабления рубля. На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 82−86 ₽, юаня — 11,5−12,1 рубля», — прогнозирует эксперт.
