Каким будет курс рубля с 1 сентября 2025: прогноз эксперта

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал Финансам Mail, каким будет диапазон курса рубля к доллару, евро и юаню.

Источник: РИА "Новости"

Курс валют с приходом осени радиционно меняет диапазон из-за появления новых факторов. В частности, начинает играть большую роль сезонный всплеск к импорту.

«В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы ожидаем, что рубль в сентябре может умеренно ослабнуть — ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,0−11,7 за юань, 79−84 за доллар и 92−98 за евро», — рассказал главный аналитик банка.

По его мнению, в сентябре цены на нефть Brent продолжат торговаться в диапазоне $65−70 за баррель. «Ожидаем, что российский экспорт и предложение валюты на внутреннем рынке останутся стабильными». — отметил Михаил Васильев.

В то же время осенью сезонно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров.

Кроме этого, поддержка рубля со стороны высоких рублевых ставок будет постепенно сокращаться. «Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 16% и даст сигнал о готовности продолжить смягчение монетарной политики», — прогнозирует эксперт.

В то же время в пользу рубля по-прежнему будут выступать:

  • жёсткая денежно-кредитная политика,
  • продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 9,2 млрд руб. в день),
  • сохраняющиеся ожидания на улучшения в геополитике.

В сентябре переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта и нормализации двухсторонних отношений, вероятно, будут продолжены. Любой прогресс в отношениях РФ-США может привести к новому витку укрепления рубля, добавил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

