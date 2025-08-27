Каким будет курс рубля с 1 сентября 2025: прогноз эксперта

Кроме этого, поддержка рубля со стороны высоких рублевых ставок будет постепенно сокращаться. «Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 16% и даст сигнал о готовности продолжить смягчение монетарной политики», — прогнозирует эксперт.