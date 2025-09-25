Курс рубля с 1 октября 2025 года: прогноз эксперта

«Мы полагаем, что в октябре курс рубля в целом будет стабильным с умеренной тенденцией к ослаблению. Ожидаемые торговые диапазоны на октябрь составляют 11,4−12,2 за юань, 81−87 за доллар, 96−103 за евро», — отметил он.
Мы полагаем, что нефтяные цены в октябре продолжат торговаться в диапазоне $63−68 за баррель.
В результате умеренного снижения сырьевых цен, обнуления нормативов обязательной продажи валютной выручки и недавнего снижения ключевой ставки экспортёры могут снизить предложение валюты на рынке.
Но есть и позитивные для рубля факторы, отметил аналитик.
Геополитический фактор остаётся важным фактором неопределенности для прогноза. Ухудшение отношений с Западом и введение новых санкций может ослабить рубль в район 85−90 за доллар. Напротив, улучшение в отношениях с США может привести к новому витку укрепления рубля в район 76−81 за доллар.