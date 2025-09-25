Ричмонд
Курс рубля с 1 октября 2025 года: прогноз эксперта

В октябре российская валюта будет иметь все шансы на ослабление: этому будут способствовать несколько факторов. Главные из них специально для Финансы Mal перечислил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik

«Мы полагаем, что в октябре курс рубля в целом будет стабильным с умеренной тенденцией к ослаблению. Ожидаемые торговые диапазоны на октябрь составляют 11,4−12,2 за юань, 81−87 за доллар, 96−103 за евро», — отметил он.

Мы полагаем, что нефтяные цены в октябре продолжат торговаться в диапазоне $63−68 за баррель.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

В результате умеренного снижения сырьевых цен, обнуления нормативов обязательной продажи валютной выручки и недавнего снижения ключевой ставки экспортёры могут снизить предложение валюты на рынке.

При этом импортёры могут нарастить покупки валюты для закупки импортных товаров под новогодний высокий сезон.

Но есть и позитивные для рубля факторы, отметил аналитик.

«В то же время в пользу рубля выступают по-прежнему высокая ключевая ставка 17%, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 10,3 млрд руб. в день, пониженный спрос на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов», — пояснил Михаил Васильев.

Геополитический фактор остаётся важным фактором неопределенности для прогноза. Ухудшение отношений с Западом и введение новых санкций может ослабить рубль в район 85−90 за доллар. Напротив, улучшение в отношениях с США может привести к новому витку укрепления рубля в район 76−81 за доллар.

