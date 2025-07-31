Каким будет курс рубля с 1 августа 2025: прогноз эксперта



«Во-первых, крупнейшие экспортеры стали продавать меньше валюты, особенно в сравнении с первым кварталом 2025 года. Это связано с тем, что денежный объем экспорта стал более сдержанным. Кроме этого, компании стали меньше реализовывать своей валютной выручки и немного больше кредитоваться в рублях», — рассказал аналитик.



Во-вторых, спрос на валюту сейчас стал сезонно выше. Это связано с тем, что в июле-августе предоплачивается импорт осени, который обычно выше, чем в среднем по году. Кроме этого, сейчас сезон отпусков, и население, скорее всего, активнее покупает валюту под путешествия.