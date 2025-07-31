Каким будет курс рубля с 1 августа 2025: прогноз эксперта

«При этом, важно помнить, что изменение курса на несколько рублей к доллару за неделю соответствует средней исторической волатильности», — напомнил специалист.
«Во-первых, крупнейшие экспортеры стали продавать меньше валюты, особенно в сравнении с первым кварталом 2025 года. Это связано с тем, что денежный объем экспорта стал более сдержанным. Кроме этого, компании стали меньше реализовывать своей валютной выручки и немного больше кредитоваться в рублях», — рассказал аналитик.
Во-вторых, спрос на валюту сейчас стал сезонно выше. Это связано с тем, что в июле-августе предоплачивается импорт осени, который обычно выше, чем в среднем по году. Кроме этого, сейчас сезон отпусков, и население, скорее всего, активнее покупает валюту под путешествия.
В-третьих, некоторые инвесторы, которые зарабатывают на дифференциале рублевой и, например, юаневой ставок, могли закрыть часть позиций. Этому послужило снижение ключевой ставки в прошедшую пятницу, а также то, что регулятор фактически подтвердил намерение и дальше смягчать ДКП.
Никита Кулагин ожидает, что в среднем в 3 квартале курс будет около 83 рублей за доллар.
Это означает, что в августе-сентябре американская валюта может устойчиво закрепиться дороже 80 рублей.