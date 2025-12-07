Курс рубля на неделе с 8 по 14 декабря: прогноз эксперта

«В течение недели валютный рынок находился под влиянием геополитики и локальных факторов. Росту волатильности на рынке могли способствовать погашение валютного госдолга и размещение ОФЗ в юанях. Кроме того, в среду был объявлен объем регулярных операций Минфина на валютном рынке в декабре. Суммарный объем продажи валюты вырастет с 9 до 14,5 млрд руб. в день, что дополнительно окажет некоторую поддержку рублю», — напомнила эксперт.
В ближайшее время наиболее значимым фактором для курса рубля, вероятно, будет геополитика.
В случае близкого подписания мирного соглашения позиции рубля, скорее всего, будут заметно сильнее, чем при продолжении военных действий. В результате чем больше участников валютного рынка рассчитывает на урегулирование военного конфликта в обозримом будущем, тем меньше спрос на иностранную валюту и выше ее предложение.
При этом валютный рынок быстро реагирует на позитив в геополитике, но, в отличие от других финансовых рынков, практически нечувствителен к негативному новостному фону.
Возможно, на курс рубля в большей степени влияют действия реального сектора. Компании могут быть более устойчивыми в своих позитивных оценках геополитических условий и не готовы восстанавливать валютные сбережения, пока вероятность мирного урегулирования конфликта остается относительно высокой.
Поэтому не исключено, что укрепление рубля под влиянием геополитики является более устойчивым, чем рост котировок других российских финансовых активов. Если оценка вероятности мирного урегулирования военного конфликта будет относительно высокой, то, по-видимому, курс доллара останется вблизи текущих уровней (75−80 ₽).
Если геополитическая разрядка действительно случится, то рубль, скорее всего, дополнительно укрепится. Если же рынок перестанет верить в возможность мирного урегулирования, то рубль может ослабнуть.
«На следующей неделе позиции рубля, вероятно, будут определяться распространенностью позитивных ожиданий по геополитике среди участников валютного рынка. Чем больше компаний и инвесторов будет допускать возможность геополитической разрядки, тем крепче будут позиции рубля», — рассуждает аналитик.
В условиях повышенной неопределенности наилучшим прогнозом, вероятно, является ожидание сохранения позиций рубля на сложившихся уровнях: 75−77 ₽.за доллар США и 10,6−10,8 ₽ за юань.