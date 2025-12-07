Курс рубля на неделе с 8 по 14 декабря: прогноз эксперта

«В течение недели валютный рынок находился под влиянием геополитики и локальных факторов. Росту волатильности на рынке могли способствовать погашение валютного госдолга и размещение ОФЗ в юанях. Кроме того, в среду был объявлен объем регулярных операций Минфина на валютном рынке в декабре. Суммарный объем продажи валюты вырастет с 9 до 14,5 млрд руб. в день, что дополнительно окажет некоторую поддержку рублю», — напомнила эксперт.