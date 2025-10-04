Каким будет курс рубля на неделе с 6 по 12 октября 2025: прогноз эксперта

Согласно недельным данным, инфляция продолжает расти, при этом ее уровень в целом остается умеренным. По итогам сентября уровень потребительских цен может вырасти на 0,35%, что эквивалентно инфляции 7−8% в пересчете на год после коррекции на сезонность. Значительный вклад в сентябрьский результат могут внести временные факторы (рост цен на бензин, помидоры), однако и в устойчивых компонентах инфляция, вероятно, не снизится и останется на умеренно-повышенном уровне предыдущих двух месяцев (4−6%). Рост волатильности инфляции и прекращение ее снижения в устойчивых компонентах повышает вероятность того, что Банк России может выдержать паузу в снижении ключевой ставки на заседании 24 октября.