Каким будет курс рубля на неделе с 6 по 12 октября 2025: прогноз эксперта

Согласно недельным данным, инфляция продолжает расти, при этом ее уровень в целом остается умеренным. По итогам сентября уровень потребительских цен может вырасти на 0,35%, что эквивалентно инфляции 7−8% в пересчете на год после коррекции на сезонность. Значительный вклад в сентябрьский результат могут внести временные факторы (рост цен на бензин, помидоры), однако и в устойчивых компонентах инфляция, вероятно, не снизится и останется на умеренно-повышенном уровне предыдущих двух месяцев (4−6%). Рост волатильности инфляции и прекращение ее снижения в устойчивых компонентах повышает вероятность того, что Банк России может выдержать паузу в снижении ключевой ставки на заседании 24 октября.
В дальнейшем снижению ключевой ставки могут препятствовать несколько факторов:
— сохранение напряженности на рынке труда;
— сезонная активизация потребления в конце года;
— завершение срока вкладов, открытых в конце 2024 года и пролонгированных в июле-сентябре 2025 г.(вероятнее всего, по максимальным ставкам, то есть на 2−4 месяца);
— исчерпание оптимизма по поводу геополитики;
— рост цен в связи с повышением НДС, тарифов и акцизов и возможные вторичные эффекты в связи с этими событиями.
В результате ключевая ставка может остаться на уровне 17% в течение нескольких месяцев: ориентировочно до опорного заседания в апреле 2026 г. К концу 2026 года ожидаем снижение ключевой ставки до 12%. Геополитика, динамика экономической активности и ситуация на валютном рынке могут как ускорить, так и затормозить цикл смягчения денежно-кредитной политики.
Постепенному ослаблению рубля может способствовать то, что процентные ставки сейчас заметно ниже, чем в начале и первой половине 2025 года. На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 81−85 ₽, юаня — 11,3−11,9 ₽