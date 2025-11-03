Каким будет курс рубля на неделе с 3 по 9 ноября 2025: прогноз эксперта

Ослаблению рубля могли способствовать напоминания представителей Банка России о том, что в следующем году продажи валюты регулятором заметно снизятся из-за изменения структуры финансирования дефицита бюджета в 2025 году. Рост курса иностранных валют также мог происходить из-за завершения налогового периода и роста спроса на валюту. «Недельная инфляция снизилась до 0,16%, что эквивалентно 9,7% в пересчете на год после верхнеуровневой коррекции на сезонность и по-прежнему представляет собой относительно высокий уровень», — отметила аналитик.