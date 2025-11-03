Каким будет курс рубля на неделе с 3 по 9 ноября 2025: прогноз эксперта

В начале промежуточной недели между октябрем и ноябрем позиции рубля были относительно сильными на фоне налогового периода: курс доллара США находился ниже уровня 80 рублей, курс юаня был меньше отметки 11,2 рубля. Во второй половине недели рубль ослаб: курс доллара превысил 80,5 рубля, юаня — 11,3 рубля.
Ослаблению рубля могли способствовать напоминания представителей Банка России о том, что в следующем году продажи валюты регулятором заметно снизятся из-за изменения структуры финансирования дефицита бюджета в 2025 году. Рост курса иностранных валют также мог происходить из-за завершения налогового периода и роста спроса на валюту. «Недельная инфляция снизилась до 0,16%, что эквивалентно 9,7% в пересчете на год после верхнеуровневой коррекции на сезонность и по-прежнему представляет собой относительно высокий уровень», — отметила аналитик.
Вклад роста цен на бензин и топливо продолжает снижаться, продовольственная инфляция уменьшилась, но рост цен на рыночные услуги ускорился, в том числе в сегменте, связанным с туризмом и проживанием.
Недельные данные, безусловно, отражают небольшую часть инфляционной картины, тем не менее пока они показывают, что ситуация в устойчивых компонентах динамики цен в октябре, вероятнее всего, не улучшилась по сравнению с сентябрем.
Блок макроэкономической статистики за сентябрь, опубликованный накануне, как представляется, не содержит значимых факторов, препятствующих снижению ключевой ставки в декабре 2025 г.
«Безработица незначительно выросла по сравнению с экстремально низким значением предыдущего месяца (до 2,2% после 2,1%) при снижении числа занятых и стабильном количестве безработных. Темп роста суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению составил 2,5% г/г, вернувшись к средним значениям 2025 года после ускорения в августе до 3,0% г/г. Рост номинальных зарплат замедлился до 12,2% г/г, что соответствует нашему базовому сценарию», — рассказала Наталья Ващелюк.
Если в данных, которые будут опубликованы до следующего заседания Банка России, появится больше признаков устойчивости замедления инфляции и инфляционных ожиданий, можно будет более уверенно ожидать снижения ключевой ставки.
«Пока в базовом сценарии предполагаем сохранение ключевой ставки в декабре на уровне 16,5%.Курс доллара на следующей неделе может находиться в интервале 80−84 рубля, курс юаня — 11,2−11,7рубля», — подытожила она.