Каким будет курс рубля на неделе с 29 сентября по 5 октября 2025: прогноз эксперта

«Таким образом, заявленный дефицит бюджета в 2025 году планируется почти полностью закрыть за счет госдолга — без использования остатков бюджетных средств прошлых лет и ФНБ. Как представляется, в текущей конструкции бюджетных планов и фактической динамики расходов в 2025 году по-прежнему есть риски некоторого превышения ориентиров по расходам», — добавила аналитик.