Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет курс рубля на неделе с 29 сентября по 5 октября 2025: прогноз эксперта

На уходящей неделе Минфин России определил параметры бюджета на следующий год и принял ряд решений относительно его наполнения. Как это скажется на российской валюте — Финансам Mail рассказала Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Авторы и эксперты
Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Reuters

«Насыщенный новостной фон, вероятно, стал одной из причин повышенной волатильности на валютном рынке на этой неделе», — напомнила она.

С одной стороны, появляется все больше сообщений, свидетельствующих о росте геополитических рисков, с другой — постепенно становится известной информация о параметрах бюджета в ближайшие годы. Также на валютный рынок могла оказывать влияние подготовка к уплате налогов.

В бюджетных планах на 2025 год Минфин подтвердил план по расходам в размере 42,3 трлн руб. и увеличил объем размещения ОФЗ на 2,2 трлн руб. до 5,6 трлн руб.

«Таким образом, заявленный дефицит бюджета в 2025 году планируется почти полностью закрыть за счет госдолга — без использования остатков бюджетных средств прошлых лет и ФНБ. Как представляется, в текущей конструкции бюджетных планов и фактической динамики расходов в 2025 году по-прежнему есть риски некоторого превышения ориентиров по расходам», — добавила аналитик.

При этом прогноз на 2026 год выглядит достаточно консервативно и предполагает высокую вероятность перехода к структурной сбалансированности бюджета, которая означает более выраженный фискальный дезинфляционный эффект.

«Повышение НДС, вероятнее всего, даст дополнительный вклад в инфляцию на уровне 1−1,5 п.п. в ближайшие месяцы, но в дальнейшем инфляция, скорее всего, снизится», — рассуждает Наталья Ващелюк.

Таким образом, бюджет, при отсутствии внешних и внутренних шоков, вероятно, позволит Банку России снижать ключевую ставку в ближайшие годы. Снижение процентных ставок, как произошедшее, так и ожидаемое, продолжит поддерживать постепенное ослабление рубля в среднесрочной перспективе.

К концу 2025 г. курс доллара может вырасти до 90 ₽, к концу 2026 г. — до 101рубля. На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 82−86 рублей, юаня — 11,5−12,1 рубля.

Наталья Ващелюк
Узнать больше по теме
Волатильность: виды, индикаторы, индексы
Финансисты зарабатывают на фондовых рынках миллиарды долларов. Они играют на повышении и понижении цен на активы, а все благодаря такому показателю, как волатильность. Какой она бывает и от каких факторов зависит, расскажем с помощью эксперта.
Читать дальше