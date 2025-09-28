Каким будет курс рубля на неделе с 29 сентября по 5 октября 2025: прогноз эксперта

«Насыщенный новостной фон, вероятно, стал одной из причин повышенной волатильности на валютном рынке на этой неделе», — напомнила она.
С одной стороны, появляется все больше сообщений, свидетельствующих о росте геополитических рисков, с другой — постепенно становится известной информация о параметрах бюджета в ближайшие годы. Также на валютный рынок могла оказывать влияние подготовка к уплате налогов.
В бюджетных планах на 2025 год Минфин подтвердил план по расходам в размере 42,3 трлн руб. и увеличил объем размещения ОФЗ на 2,2 трлн руб. до 5,6 трлн руб.
«Таким образом, заявленный дефицит бюджета в 2025 году планируется почти полностью закрыть за счет госдолга — без использования остатков бюджетных средств прошлых лет и ФНБ. Как представляется, в текущей конструкции бюджетных планов и фактической динамики расходов в 2025 году по-прежнему есть риски некоторого превышения ориентиров по расходам», — добавила аналитик.
При этом прогноз на 2026 год выглядит достаточно консервативно и предполагает высокую вероятность перехода к структурной сбалансированности бюджета, которая означает более выраженный фискальный дезинфляционный эффект.
Таким образом, бюджет, при отсутствии внешних и внутренних шоков, вероятно, позволит Банку России снижать ключевую ставку в ближайшие годы. Снижение процентных ставок, как произошедшее, так и ожидаемое, продолжит поддерживать постепенное ослабление рубля в среднесрочной перспективе.
К концу 2025 г. курс доллара может вырасти до 90 ₽, к концу 2026 г. — до 101рубля. На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 82−86 рублей, юаня — 11,5−12,1 рубля.