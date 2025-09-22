Каким будет курс рубля на неделе с 22 по 28 сентября 2025: прогноз эксперта

Днем в пятницу, 19 сентября, курс доллара и юаня находятся примерно около уровней недельной давности — 83,5 ₽/долл. и 11,75 ₽/юань.
«Неопределенность по поводу бюджетной политики остается высокой. Кроме того, нет уверенности в том, что инфляция останется на уровне 4−6% после исчерпания эффекта переноса в цены укрепления рубля, произошедшего в первой половине 2025 года», — отметила Наталья Ващелюк.
По последним данным, за неделю уровень потребительских цен вырос на 0,04%, что примерно соответствует 5% после коррекции на сезонность в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценкам Минэкономразвития, снизилась до 8,02% г/г. Пока более вероятным представляется замедление текущей инфляции до 4−5% в условиях плавного, а нерезкого, ослабления рубля и исчерпания эффектов от роста цен на бензин.
В результате при отсутствии негативных сюрпризов со стороны бюджета и других макроэкономических показателей можно рассчитывать на снижение ключевой ставки на октябрьском заседании еще на 1 п.п. до 16%. «Однако если текущая инфляция стабилизируется на уровне 6−7% или выше, то Банк России, вероятнее всего, возьмет длительную паузу в снижении ключевой ставки», — отметила она.
Также для оценки перспектив денежно-кредитной политики факторами останутся важными параметры бюджета, скорость восстановления роста экономической активности, ситуация на рынке труда, инфляционные ожидания, геополитические риски, динамика валютного курса.
На следующей неделе динамика курса рубля также может быть относительно сдержанной благодаря подготовке к налоговому периоду. Курс доллара может находиться в интервале 82−86 рубля, юаня — 11,5−12,1 рубля.