Каким будет курс рубля на неделе с 22 по 28 сентября 2025: прогноз эксперта

По последним данным, за неделю уровень потребительских цен вырос на 0,04%, что примерно соответствует 5% после коррекции на сезонность в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценкам Минэкономразвития, снизилась до 8,02% г/г. Пока более вероятным представляется замедление текущей инфляции до 4−5% в условиях плавного, а нерезкого, ослабления рубля и исчерпания эффектов от роста цен на бензин.