Курс рубля на неделе с 22 по 28 декабря: прогноз эксперта

Рубль умеренно ослаб по итогам уходящей недели: снижение курса национальной валюты было замедлено сдержанным решением Банка России, который снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. ЦБ РФ сохранил осторожный подход к снижению ключевой ставки. Что будет в последнюю полную неделю декабря — Финансам Mail рассказала Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Reuters

«Банк России учел уменьшение устойчивой инфляции в ноябре и продолжение возврата экономики к сбалансированному росту. В то же время шаг снижения ключевой ставки остался сдержанным и составил 50 б.п. в условиях роста инфляционных ожиданий при высокой кредитной активности и преобладании проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте», — отметила эксперт.

Как представляется, осторожный подход (снижение ключевой ставки шагами в 50 б.п. с возможными паузами) позволит «нащупать» и не пропустить уровень ключевой ставки, при котором могут обостриться проинфляционные риски. Кроме того, устойчивость и понятность решений в денежно-кредитной политике, вероятно, важны для экономики в условиях внешней нестабильности.

«Снижение ключевой ставки на 0,5п.п., скорее всего, не приведет к чрезмерному смягчению денежно-кредитных условий в преддверии повышения НДС, акцизов и тарифов», — считает она.

В результате если эффекты от указанных административных решений действительно окажутся разовыми, Банк России сможет продолжить осторожно снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях. В базовом сценарии ожидаем, что к концу 2026 года ключевая ставка может быть снижена до 12%, а инфляция составит 5−5,5% г/г.

Снижение нефтегазового экспорта из-за санкций может стать фактором ослабления рубля в ближайшие недели. Однако негативный эффект, вероятно, будет скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий, операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила, подготовкой к налоговому периоду.

Кроме того, осенью наблюдался существенный приток иностранной валюты на банковские счета экспортеров, и компании могут продавать полученные средства при более выгодном курсе, сглаживая волатильность на рынке.

«На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 79−82 ₽, юаня — 11,2−11,6 ₽ при отсутствии внешних шоков», — прогнозирует Наталья Ващелюк.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

