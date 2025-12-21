Курс рубля на неделе с 22 по 28 декабря: прогноз эксперта

Как представляется, осторожный подход (снижение ключевой ставки шагами в 50 б.п. с возможными паузами) позволит «нащупать» и не пропустить уровень ключевой ставки, при котором могут обостриться проинфляционные риски. Кроме того, устойчивость и понятность решений в денежно-кредитной политике, вероятно, важны для экономики в условиях внешней нестабильности.