Курс рубля на неделе с 22 по 28 декабря: прогноз эксперта

«Банк России учел уменьшение устойчивой инфляции в ноябре и продолжение возврата экономики к сбалансированному росту. В то же время шаг снижения ключевой ставки остался сдержанным и составил 50 б.п. в условиях роста инфляционных ожиданий при высокой кредитной активности и преобладании проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте», — отметила эксперт.
Как представляется, осторожный подход (снижение ключевой ставки шагами в 50 б.п. с возможными паузами) позволит «нащупать» и не пропустить уровень ключевой ставки, при котором могут обостриться проинфляционные риски. Кроме того, устойчивость и понятность решений в денежно-кредитной политике, вероятно, важны для экономики в условиях внешней нестабильности.
В результате если эффекты от указанных административных решений действительно окажутся разовыми, Банк России сможет продолжить осторожно снижать ключевую ставку на ближайших заседаниях. В базовом сценарии ожидаем, что к концу 2026 года ключевая ставка может быть снижена до 12%, а инфляция составит 5−5,5% г/г.
Снижение нефтегазового экспорта из-за санкций может стать фактором ослабления рубля в ближайшие недели. Однако негативный эффект, вероятно, будет скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий, операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила, подготовкой к налоговому периоду.
Кроме того, осенью наблюдался существенный приток иностранной валюты на банковские счета экспортеров, и компании могут продавать полученные средства при более выгодном курсе, сглаживая волатильность на рынке.
«На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 79−82 ₽, юаня — 11,2−11,6 ₽ при отсутствии внешних шоков», — прогнозирует Наталья Ващелюк.
