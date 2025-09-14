Каким будет курс рубля на неделе с 15 по 21 сентября 2025: прогноз эксперта

Рынком в большей степени закладывалось снижение ставки на 2 п.п. до 16% и потенциально более мягкий сигнал, что усилило бы давление на баланс спроса и предложения на валютном рынке, где предложение валюты будет снижаться вследствие уменьшения доходности рублевых активов, а спрос будет повышаться на за счет снижения стоимости денег.