Каким будет курс рубля на неделе с 15 по 21 сентября 2025: прогноз эксперта

«Рубль перешел к укреплению после спекулятивного ослабления в ожидании заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики», — прокомментировала эксперт ситуацию на валютном рынке в пятницу, 12 сентября.
Рынком в большей степени закладывалось снижение ставки на 2 п.п. до 16% и потенциально более мягкий сигнал, что усилило бы давление на баланс спроса и предложения на валютном рынке, где предложение валюты будет снижаться вследствие уменьшения доходности рублевых активов, а спрос будет повышаться на за счет снижения стоимости денег.
Тем не менее фактически ставка была понижена всего на 1 п.п., как мы и полагали, на этом фоне опасения значительного снижения привлекательности российских активов убавились, и на сообщении о решении регулятора рубль начал укрепляться.
«Мы полагаем, что в перспективе следующей недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 81−85 ₽ за доллар США на фоне нереализованных ожиданий по излишней мягкости в риторике Банка России», — спрогнозировала Наталия Пырьева.
