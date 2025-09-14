Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет курс рубля на неделе с 15 по 21 сентября 2025: прогноз эксперта

ЦБ внес сумбур на валютном рынке, снизив ключевую ставку ниже ожиданий аналитиков. Как это скажется на инфляции и нацвалюте — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Авторы и эксперты
Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik

«Рубль перешел к укреплению после спекулятивного ослабления в ожидании заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики», — прокомментировала эксперт ситуацию на валютном рынке в пятницу, 12 сентября.

Рынком в большей степени закладывалось снижение ставки на 2 п.п. до 16% и потенциально более мягкий сигнал, что усилило бы давление на баланс спроса и предложения на валютном рынке, где предложение валюты будет снижаться вследствие уменьшения доходности рублевых активов, а спрос будет повышаться на за счет снижения стоимости денег.

Тем не менее фактически ставка была понижена всего на 1 п.п., как мы и полагали, на этом фоне опасения значительного снижения привлекательности российских активов убавились, и на сообщении о решении регулятора рубль начал укрепляться.

«Мы полагаем, что в перспективе следующей недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 81−85 ₽ за доллар США на фоне нереализованных ожиданий по излишней мягкости в риторике Банка России», — спрогнозировала Наталия Пырьева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше