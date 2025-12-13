Курс рубля на неделе с 15 по 21 декабря: прогноз эксперта

Как напомнила специалист, рубль ослаб по сравнению с уровнями первой недели декабря.
«Котировки доллара и юаня вернулись к значениям, около которых они находились перед началом налогового периода в ноябре. Однако текущие уровни (курс доллара около 80 ₽, юаня — около 11,3 ₽) все еще ниже, чем средние результаты осенних месяцев», пояснила она.
По словам эксперта, в ближайшее время на валютный рынок могут продолжат оказывать влияние такие устойчивые факторы, как геополитика, уровень процентных ставок, предложение валюты экспортерами. Снижение нефтегазового экспорта из-за санкций должно стать фактором ослабления рубля в ближайшие недели. Но этот негативный эффект может быть скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий и операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила.
Кроме того, отметила Наталья Ващелюк, 19 декабря состоится заседание Банка России, на котором регулятор, вероятно, будет делать выбор между снижением ключевой ставки до 16% (-50 б.п.) или до 15,5% (-100 б.п.). В условиях замедления роста цен в ноябре регулятор, вероятно, может более смело рассматривать снижение ключевой ставки на 100 б.п.
При этом на решение могут существенно повлиять данные, которые будут опубликованы почти накануне заседания (17 декабря): оперативная статистика по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, а также индикатор бизнес-климата.
Эксперт добавила, что, если в новых данных, которые выйдут до заседания Банка России, не будет существенных проинфляционных сюрпризов, а геополитический фон не ухудшится, регулятор, вероятно, снизит ключевую ставку до 15,5%. В противном случае более вероятным представляется снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 16%.
«Более решительное снижение ключевой ставки (до 15,5%) может привести к умеренному ослаблению рубля. Более консервативные действия, вероятно, не повлияют на рынок или вызвать незначительное усиление позиций национальной валюты. На следующей неделе курс доллара может находиться в диапазоне 78−82 ₽, юаня — 11−11,6 ₽», — заключила Наталья Ващелюк.
