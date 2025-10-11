Каким будет курс рубля на неделе с 13 по 19 октября 2025: прогноз эксперта

В первой половине дня в пятницу курс доллара США на межбанковском рынке находится в диапазоне 81,0−81,5 рубля, юаня — около 11,35 рубля. Таким образом, в начале октября курс рубля вырос по сравнению с сентябрьскими уровнями, отметил аэксперт.
По данным Банка России, ослабление рубля в сентябре происходило на фоне уменьшения чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами на 21% до 4,9 млрд долл.
Продажи валюты экспортерами сократились в условиях более низких цен на нефть, роста доли расчетов в рублях, погашения валютного долга. Юридические лица (кроме банков) в целом уменьшили продажи иностранной валюты на 10%. Можно предположить, что снижению предложения валюты способствовали ожидания по снижению ключевой ставки.
«Тем не менее риторика и решение Банка России на заседании 12 сентября оказались более сдержанными, чем ожидания рынка, что, возможно, несколько снизило интерес к иностранной валюте во второй половине сентября и в начале октября», — добавила Наталья Ващелюк.