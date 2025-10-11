Каким будет курс рубля на неделе с 13 по 19 октября 2025: прогноз эксперта

«Тем не менее риторика и решение Банка России на заседании 12 сентября оказались более сдержанными, чем ожидания рынка, что, возможно, несколько снизило интерес к иностранной валюте во второй половине сентября и в начале октября», — добавила Наталья Ващелюк.