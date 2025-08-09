Каким будет курс рубля на неделе с 11 по 17 августа 2025: прогноз эксперта

Она отметила, что на уходящей неделе геополитика вновь способствовала укреплению рубля: после появления новостей о том, что в ближайшее время может состояться встреча президентов США и России, фондовый рынок перешел к росту, а курс национальной валюты вырос.
«Курс доллара США во второй половине недели вновь оказался ниже отметки 80 рублей, курс юаня — ниже 11,1 рубля. В случае позитивного развития геополитических событий рубль может временно продолжить укрепление», — прогнозирует аналитик.
В сценарии геополитической деэскалации и снижения санкционного давления потенциал для среднесрочного ослабления рубля представляется более ограниченным, чем в случае продолжения военного конфликта. При этом многое будет зависеть от стратегических решений в области экономической политики и снятии ограничений на операции нерезидентов.
В базовом сценарии продолжаем ориентироваться на сохранение статуса-кво в геополитике и ослабление рубля к уровню 95 рублей за доллар до конца года. Ослаблению рубля также должно способствовать произошедшее и ожидаемое снижение рублевых процентных ставок.
«Недельные данные свидетельствуют об ускоренном уменьшении потребительских цен в конце июля-начале августа. В первые 4 дня августа цены снизились на 0,07%, при этом траектории в 4% по итогам года соответствует уменьшение цен на 0,11% завесь месяц», — добавила она.
Таким образом, отрицательная ценовая динамика пока значительно опережает сезонность. При этом, согласно опережающим индикаторам (индексам PMI, мониторингу финансовых потоков), охлаждение российской экономики продолжается. Одновременно появляются отдельные намеки на признаки восстановления спроса, но пока они носят точечный характер и требуется время для оценки их устойчивости.
«На следующей неделе волатильность на валютном рынке может остаться высокой из-за повышенной геополитической неопределенности. Курс доллара может находиться в интервале 79−82 рублей, юаня — 10,9−11,4 рубля», — резюмировала собеседница.
