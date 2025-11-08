Каким будет курс рубля на неделе с 10 по 16 ноября: прогноз эксперта

По итогам сокращенной рабочей недели рубль незначительно ослаб к доллару и юаню. В первой половине дня в пятницу курс доллара на межбанковском рынке находился выше отметки 81 ₽, биржевой курс юаня находился вблизи 11,35 ₽
Даты публикации макроэкономической статистики сместились из-за праздников, в результате в течение недели выходило не так много данных и аналитических материалов. Так, Банк России выпустил Резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 24 октября. Тогда было принято решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16,5% и существенно повысить ее прогноз на 2026 г. (с 12−13% до 13−15%). Регулятор подчеркнул, что пересмотр прогноза был связан с появлением большого числа разовых проинфляционных факторов (например, повышение НДС в 2026 г., рост ценна топливо). Тем не менее, по мнению Банка России, компенсирующий эффект со стороны денежно-кредитной политики не должен быть полным из-за рисков переохлаждения экономики. Поэтому было принято решение продолжить снижение ключевой ставки, но с меньшим шагом и более высокой траекторией ключевой ставки и инфляции в 2026 г. Рынок в целом воспринял публикацию нейтрально.
По предварительным данным Frank RG, розничное кредитование в октябре оставалось устойчивым. Быстрее всего росла ипотека: в октябре было выдано ипотечных кредитов на 484 млрд руб., что на 23% выше, чем в предыдущем месяце и на 35% больше, чем в октябре 2024 г. Объем кредитов наличными остался вблизи среднемесячных значений 3-го квартала (340 млрд руб.) и превысил уровень октября прошлого года на 10%. Автокредитование обозначило новый локальный максимум 2025 года: объем выдач достиг 214 млрд руб. (+7% м/м и +27% г/г). Позитивная динамика
розничного кредитования на фоне жестких денежно-кредитных условий, вероятно, пока подтверждает правильность осторожного подхода к решениям по ключевой ставке. Текущие уровни процентных ставок заметно ниже, чем в начале года, и постепенная стабилизация динамики экономической активности, скорее всего, будет способствовать сдержанному ослаблению рубля.
На следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 80−84 ₽, курс юаня — 11,2−11,7 ₽