Каким будет курс рубля на неделе с 10 по 16 ноября: прогноз эксперта

Даты публикации макроэкономической статистики сместились из-за праздников, в результате в течение недели выходило не так много данных и аналитических материалов. Так, Банк России выпустил Резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 24 октября. Тогда было принято решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16,5% и существенно повысить ее прогноз на 2026 г. (с 12−13% до 13−15%). Регулятор подчеркнул, что пересмотр прогноза был связан с появлением большого числа разовых проинфляционных факторов (например, повышение НДС в 2026 г., рост ценна топливо). Тем не менее, по мнению Банка России, компенсирующий эффект со стороны денежно-кредитной политики не должен быть полным из-за рисков переохлаждения экономики. Поэтому было принято решение продолжить снижение ключевой ставки, но с меньшим шагом и более высокой траекторией ключевой ставки и инфляции в 2026 г. Рынок в целом воспринял публикацию нейтрально.