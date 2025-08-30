Каким будет курс рубля на неделе с 1 по 7 сентября 2025: прогноз эксперта

«Большую часть недели валютный рынок оставался относительно стабильным. Утром в пятницу курс юаня несколько вырос по сравнению с уровнями середины недели», — отметила эксперт.
Биржевой курс юаня большую часть недели находился вблизи 11,2 рубля, в начале дня в пятницу превышал 11,27 рубля. Наталья Ващелюк считает, что основной причиной стал рост курса юаня по отношению к доллару на международных рынках.
В целом можно сказать, что в российской экономике сейчас одновременно существуют три тенденции.
- Во-первых, продолжают поступать данные о замедлении темпов роста экономики. По предварительным оценкам Минэкономразвития, в июле темпы роста ВВП снизились до 0,4%г/г после 1,1% и 1,4% г/г во втором и первом кварталах 2025 г. соответственно.
Инфляция при этом остается относительно низкой (менее 2% в пересчете на год по промежуточным итогам августа).
«Однако приток средств на банковские счета и вклады по итогам первого полугодия 2025 года был меньше, чем в соответствующий период прошлого года, несмотря на более высокие процентные ставки. При активизации кредитования такая ситуация может привести к снижению нормы сбережений и росту инфляции», — отметила аналитик.
В целом произошедшее и ожидаемое снижение процентных ставок должно привести к постепенному восстановлению роста экономической активности и инфляции. В результате Банк России в дальнейшем, вероятно, будет снижать ключевую ставку более плавно, чем в летние месяцы.
«На следующей неделе при отсутствии изменений в геополитической повестке курс доллара может находиться в коридоре 80−82 рублей, юаня — 11,2−11,5 рубля», — прогнозирует эксперт.
