Курс рубля на неделе с 1 по 7 декабря: прогноз эксперта

По ее словам, позиции рубля оставались сильными: биржевой курс юаня находился около 11 ₽, курс доллара — около 78 ₽
«Динамика курса рубля в ближайшие месяцы во многом будет зависеть от геополитических условий. Если геополитический маятник в очередной раз качнется в противоположную сторону и возникнет пауза в разработке мирного соглашения, то курс рубля в декабре, вероятнее всего, перейдет к ослаблению в пределах диапазона 80−85 ₽/долл. и 11−12 ₽/юань», — сказала эксперт.
В сценарии перерыва в дипломатическом урегулировании конфликта ослаблению рубля может способствовать постепенное восстановление роста экономической активности, отметила Наталья Ващелюк. Его могут поддержать процентные ставки, которые снизились по сравнению с первой половиной 2025 года. В 2026 году можно рассчитывать на продолжение снижения ключевой ставки и постепенное ослабление рубля.
Кроме того, к концу года могут проявиться эффекты от недавних санкций против нефтяных компаний, что также способно оказать давление на рубль, если геополитическая ситуация не улучшится. Также с января 2026 года Банк России уменьшит объем нерегулярных операций по продаже иностранной валюты из-за изменения источников финансирования бюджетного дефицита в 2025 году по сравнению с 2024 годом. В результате ослабление рубля в декабре может стать более устойчивым.
При этом, продолжила она, ослабление рубля, вероятно, будет происходить более плавно, чем можно было ожидать летом. По данным Банка России, в сентябре существенно увеличились валютные средства нефинансовых организаций в банках (на 1,1 трлн руб. с исключением валютной переоценки). В основном выросли валютные депозиты компаний-экспортеров. Полученные средства могут поступать на рынок в периоды волатильности, когда курс для продажи валюты становится более привлекательным, сглаживая траекторию ослабления рубля.
Как подчеркнула специалист, если же процесс мирного урегулирования конфликта на Украине получит развитие в декабре, то рубль может сохранить сильные позиции или продолжить укрепляться. Динамика рубля в позитивном геополитическом сценарии будет во многом зависеть от конкретных договоренностей: порядка снятия санкций, возможности возврата иностранных компаний на российский рынок
Укреплению рубля в сценарии геополитической деэскалации потенциально может способствовать несколько факторов, в зависимости от финальных параметров мирного соглашения и последующих решений в области экономической политики: приток средств нерезидентов на российский фондовый рынок, возврат иностранных компаний, уменьшение ценовых дисконтов на товары российского экспорта, уменьшение издержек на импорт, ребалансировка портфелей локальных инвесторов.
«На следующей неделе завершение налогового периода должно способствовать ослаблению рубля, однако в случае прогресса в дипломатическом урегулировании военного конфликта на Украине рубль может сохранить текущие позиции или даже их усилить. При отсутствии позитивных новостей по геополитике на следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 78−82 ₽, курс юаня — в диапазоне 11,0−11,5 ₽», — заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».