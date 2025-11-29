Курс рубля на неделе с 1 по 7 декабря: прогноз эксперта

Кроме того, к концу года могут проявиться эффекты от недавних санкций против нефтяных компаний, что также способно оказать давление на рубль, если геополитическая ситуация не улучшится. Также с января 2026 года Банк России уменьшит объем нерегулярных операций по продаже иностранной валюты из-за изменения источников финансирования бюджетного дефицита в 2025 году по сравнению с 2024 годом. В результате ослабление рубля в декабре может стать более устойчивым.