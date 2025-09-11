Курс евро на Forex превысил 100 рублей

Так, по данным на 10:10 по московскому времени, стоимость европейской валюты составляла 100,271 рубля. В последний раз евро торговался на этом уровне 10 февраля 2025 года.
Позднее европейская валюта немного ослабла — на 10:12 мск курс евро составлял 99,932 рубля.
На 10:21 мск курс евро вновь поднялся, до 100,299 рубля.
Ранее Банк России повысил официальный курс евро на 11 сентября с 98,0336 рубля до 99,8246 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».