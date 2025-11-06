Суверенный север: почему норвежский госфонд отказал Илону Маску в $1 трлн

В начале ноября крупнейший в мире суверенный инвестор, Норвежский Государственный фонд благосостояния, входящий в Топ-10 акционеров Tesla и управляющий активами почти на $1,9 трлн, заявил, что проголосует против компенсационного пакета для главы американской компании Илона Маска. Предложение, предполагающее бонус в размере до $1 трлн при достижении капитализации компании $8,5 трлн, производства 20 млн электромобилей, 1 млн беспилотных такси в коммерческой эксплуатации, а также поставки 1 млн человекоподобных роботов Optimus стало поводом для громкого конфликта между советом директоров Tesla и одним из ключевых инвесторов компании.
Ситуация обострилась накануне ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоится сегодня, 6 ноября. В случае неодобрения «золотого парашюта», Маска пригрозил, что может покинуть свой пост.
Истоки конфликта
История нынешнего противостояния корнями уходит в 2018 год, когда Tesla уже утверждала рекордный компенсационный пакет для своего гендиректора. Тогда суд штата Делавэр признал его несправедливым по отношению к акционерам и отменил соглашение, сочтя, что совет директоров действовал под чрезмерным влиянием самого Маска. Несмотря на то, что акционеры компании все-таки поддержали выплату 72% голосов, «последнее слово» в юридической плоскости осталось за судом. Тогда речь шла о компенсации общим объемом в $55,8 млрд.
Сегодня Tesla фактически пытается восстановить этот пакет в обновленной форме. Новый план снова делает ставку на личность Маска, предлагая ему колоссальный бонус в акциях при достижении практически утопической оценки компании, которая сейчас в восемь раз выше нынешней капитализации. Для инвесторов Tesla со всего мира, стремящихся к прозрачности и управляемости, такой подход стал тревожным сигналом.
Norges Bank Investment Management, управляющий норвежским фондом, заявил, что размер предложенного вознаграждения вызывает обеспокоенность не только масштабом, но и рисками для корпоративного управления. Обладатель 1,12% акций и седьмой по величине акционер компании Tesla ($16.7 млрд) дал понять, что зависимость корпорации от желаний одного человека, пусть и самого главного — стратегическая уязвимость для бизнеса, а не его преимущество. В глазах руководителей фонда (NBIM) идея триллионного вознаграждения выглядит не стимулом к развитию, а признаком дисбаланса корпоративной власти. Особенно на фоне того, что сам Маск уже ведет параллельные проекты: от стартапа xAI до SpaceX до X (бывший Twitter), фактически распространяя свое влияние между несколькими бизнес-империями.
Недоверие или этика?
Хотя NBIM официально аргументирует отказ этическими и управленческими причинами, истинная мотивация, по мнению наблюдателей, в прагматизме, а не морали. Норвежцы видят, что Маск часто делает громкие заявления о будущем Tesla (от полной автономности автомобилей до роботизации производства), но часть этих обещаний так остается на стадии прожектов.
На мой взгляд, в фонде не верят в обещания Илона Маска достичь заявленных им показателей и поэтому не хотят выплачивать ему столь огромную сумму. Этическая сторона дела тут скорее не причем, хотя, вероятно, он тоже может указываться как одна из причин возражений руководства фонда. И потом, в фонде могут элементарно бояться Илона Маска: вдруг он выкинет какой-нибудь «фортель».
Таким образом, за формулировками о корпоративных принципах может скрываться чисто финансовое недоверие. И если Tesla не продемонстрирует реального ускорения в росте капитализации, эти опасения будут только усиливаться.
Однако, решение NBIM по компенсации Маску не стоит рассматривать изолированно от политической составляющей вопроса. Государственный фонд, созданный за счет нефтяных доходов, с самого начала позиционировал себя не просто как финансовый инструмент, но и как механизм моральной ответственности капитала.
Так, в портфель фонда не допускаются компании, замеченные в коррупции, нарушении прав человека или нанесении вреда экологии. И та же логика применима к вопросу управленческой этики. Избыточное вознаграждение Маску в $1 трлн воспринимается в Норвегии не как частное решение, а как угроза репутации рынка, где капитал должен служить обществу, а не отдельным его членам. Можно сказать, что текущий шаг фонда сделан не только исходя из экономического расчета, но имеет и этические корни: в эпоху растущего социального неравенства успех лидеров должен быть соразмерен интересам общества.
Этический капитализм
С формальной стороны шаг NBIM вписывается в их стратегию ответственного инвестирования. Норвежский фонд, созданный на доходах от экспорта нефти, с самого начала продвигал принципы «этичного капитализма»: отказ от вложений в компании, нарушающие права человека, загрязняющие природу или работающие с оружием. Однако критики признают, что этот кейс — не проявление морали, а рациональный отказ инвестировать в заведомо сомнительную сделку. Ведь размер выплат Маску не только огромен, но и маловероятен к исполнению. И если Tesla не достигнет заявленной капитализации, фонд будет выглядеть проигравшим в глазах собственных граждан, чьи пенсионные накопления он защищает.
Я думаю, что норвежцы просто сочли, что это перебор: пускай хоть какой-нибудь там гениальный менеджер, но он не должен получить такие большие средства. И в этом плане сказывается определенная философия норвежского общества и руководства, и принципов, которыми они руководствуются. Определенная социальная справедливость должна быть — не зря норвежский фонд ранее отказался от инвестирования в табачные и алкогольные компании.
Совет директоров Tesla считает, что Маск — ключевой актив компании. Глава совета Робин Денхолм предупредила акционеров: если пакет не будет одобрен, Маск может покинуть компанию. Аргумент эмоциональный, но действенный: за годы у руля Tesla Маск превратился в символ не только бренда, но и технологического прогресса в целом. Однако для институциональных инвесторов, подобных NBIM, харизма вряд ли является активом, подлежащим оценке. Их стратегия строится на долгосрочной устойчивости, где система управления должна работать независимо от личности. В этом и заключается ключевое противоречие: Tesla верит в гения, а норвежцы в социальные институты.
Конечно, публичная критика одного из самых влиятельных предпринимателей мира со стороны госструктуры беспрецедентный шаг, но он показывает, что даже такие крупные фонды, как NBIM готовы бросить вызов менталитету «культа личности», даже если эта «личность» может способствовать увеличения капитализации компании, а сам рост достигается ценой общественного дисбаланса или чрезмерной концентрации капитала в одних руках.
Кто последует за Норвегией?
Несмотря на скепсис относительно искренности мотивов NBIM, его позиция может стать ориентиром для других крупных инвесторов. Особенно для тех, кто ищет формальный повод дистанцироваться от рискованных решений Маска, не вступая в открытый конфликт. Для европейских фондов такой пример будет удобен — отказ поддерживать чрезмерные выплаты можно объяснить заботой о корпоративной этике. Но в США реакция будет противоположной: многие инвесторы по-прежнему видят в Маске символ предпринимательского успеха и готовы поддержать его курс на прорыв.
Перспектива выплаты $1 трлн Маску по-прежнему остается крайне неопределенной. Даже при положительном исходе голосования компания столкнется с юридическими барьерами, а общественное давление, усиленное критикой крупнейшего государственного фонда мира, уже нанесло удар по легитимности самой идеи. Но главное последствие — демонстративная риторика норвежцев. Страна, как один из самых влиятельных инвесторов, показала, что эпоха бесконтрольного восхищения гениями бизнеса близится к концу. На смену ей приходит эра осторожного рационализма, где обещаниям верят все меньше, а цифрам — все больше.
