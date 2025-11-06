Суверенный север: почему норвежский госфонд отказал Илону Маску в $1 трлн

Norges Bank Investment Management, управляющий норвежским фондом, заявил, что размер предложенного вознаграждения вызывает обеспокоенность не только масштабом, но и рисками для корпоративного управления. Обладатель 1,12% акций и седьмой по величине акционер компании Tesla ($16.7 млрд) дал понять, что зависимость корпорации от желаний одного человека, пусть и самого главного — стратегическая уязвимость для бизнеса, а не его преимущество. В глазах руководителей фонда (NBIM) идея триллионного вознаграждения выглядит не стимулом к развитию, а признаком дисбаланса корпоративной власти. Особенно на фоне того, что сам Маск уже ведет параллельные проекты: от стартапа xAI до SpaceX до X (бывший Twitter), фактически распространяя свое влияние между несколькими бизнес-империями.