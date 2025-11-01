Ричмонд
Стало известно, куда можно тратить банковский кэшбек

Транзакции по банковским картам могут обеспечивать дополнительную выгоду за счет возврата части суммы покупки. Начисленный кэшбек используется на приобретение товаров повседневного спроса, оплату путешествий и культурных событий. Финансы Mail разобрались, как работает инструмент кэшбека и каким образом он помогает поддерживать баланс семейного бюджета.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

При оплате картой торговая точка платит комиссию банку-эквайеру. Часть комиссии остается у эквайера, часть через платежные системы («Мир», Visa, MasterCard и др.) уходит банку-эмитенту. Эмитенты возвращают клиентам часть расходов в виде кешбэка, стимулируя безналичные платежи. Рост оборота по картам увеличивает комиссионные доходы. Таким образом, кешбэк является инструментом, который позволяет банку привлекать и удерживать клиентов.

С помощью кешбэка крупные банки продвигают собственные маркетплейсы, связь, тревел‑сервисы. Пользователям экосистем зачастую предлагаются повышенные ставки кешбэка.

Партнерские программы

Банки объединяются с ритейлом, перевозчиками, телеком‑операторами. Повышенный кешбэк финансируется партнером: продавец компенсирует часть покупки банку, а тот возвращает клиенту.

Почему это выгодно для партнеров банка? Участие в программах расширяет охват без прямых рекламных затрат. Высокий кешбэк часто ставят на неликвид и старые коллекции, что позволяет ускорить оборот.

Три формата возврата

  1. Деньги. Не сгорают, их можно тратить куда угодно. Минусы: невысокие начисления — 0,5−2% (иногда выше по категориям), зачисление обычно раз в месяц.
  2. Бонусы. Начисляются мгновенно, доступны повышенные категории — до 15%, по партнерским спецпредложениям — до 30%. Можно накапливать бонусы сразу с нескольких карт. Минусы: ограниченные места списания, возможен невыгодный курс конвертации, у бонусов есть «срок годности».
  3. Мили. Повышенные возвраты — до 30% у партнеров и до 2% на все покупки. Минусы: тратить можно в основном на поездки, возможна привязка к конкретному перевозчику, есть срок годности, возможно ограничение трат только через сайты банков.

Ограничения на начисление

Кешбэк, как правило, не предоставляется за снятие наличных, оплату ЖКХ и штрафов, переводы с карты на карту и через СБП.

Стоимость обслуживания

Карты с кешбэком могут быть дороже обычных в обслуживании. Тарифы различаются даже внутри одного банка в зависимости от типа программы возврата.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

