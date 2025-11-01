Стало известно, куда можно тратить банковский кэшбек

При оплате картой торговая точка платит комиссию банку-эквайеру. Часть комиссии остается у эквайера, часть через платежные системы («Мир», Visa, MasterCard и др.) уходит банку-эмитенту. Эмитенты возвращают клиентам часть расходов в виде кешбэка, стимулируя безналичные платежи. Рост оборота по картам увеличивает комиссионные доходы. Таким образом, кешбэк является инструментом, который позволяет банку привлекать и удерживать клиентов.
С помощью кешбэка крупные банки продвигают собственные маркетплейсы, связь, тревел‑сервисы. Пользователям экосистем зачастую предлагаются повышенные ставки кешбэка.
Партнерские программы
Банки объединяются с ритейлом, перевозчиками, телеком‑операторами. Повышенный кешбэк финансируется партнером: продавец компенсирует часть покупки банку, а тот возвращает клиенту.
Почему это выгодно для партнеров банка? Участие в программах расширяет охват без прямых рекламных затрат. Высокий кешбэк часто ставят на неликвид и старые коллекции, что позволяет ускорить оборот.
Три формата возврата
- Деньги. Не сгорают, их можно тратить куда угодно. Минусы: невысокие начисления — 0,5−2% (иногда выше по категориям), зачисление обычно раз в месяц.
- Бонусы. Начисляются мгновенно, доступны повышенные категории — до 15%, по партнерским спецпредложениям — до 30%. Можно накапливать бонусы сразу с нескольких карт. Минусы: ограниченные места списания, возможен невыгодный курс конвертации, у бонусов есть «срок годности».
- Мили. Повышенные возвраты — до 30% у партнеров и до 2% на все покупки. Минусы: тратить можно в основном на поездки, возможна привязка к конкретному перевозчику, есть срок годности, возможно ограничение трат только через сайты банков.
Ограничения на начисление
Кешбэк, как правило, не предоставляется за снятие наличных, оплату ЖКХ и штрафов, переводы с карты на карту и через СБП.
Стоимость обслуживания
Карты с кешбэком могут быть дороже обычных в обслуживании. Тарифы различаются даже внутри одного банка в зависимости от типа программы возврата.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»