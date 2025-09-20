Россиянам объяснили, как обеспечить себя на пять лет

В 2026 году российская экономика может столкнуться с риском рецессии, сообщается в аналитической записке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), опубликованной 6 августа по итогам анализа июльских данных. Эксперты Центра отмечают, что дальнейший рост сводного опережающего индикатора, отражающего состояние экономики, и преодоление критических уровней неизбежны. Среди ключевых факторов, повышающих вероятность рецессии, аналитики ЦМАКП выделяют сжатие сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ, замедление американской экономики, сохраняющиеся риски рецессии в США, а также высокий уровень ставок на российском денежном рынке.
Инвесторам следует ориентироваться на параметры собственного финансового плана, а не на внешние экономические ожидания, отмечает аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. К ключевым составляющим плана эксперт относит цель, срок инвестирования, стартовый капитал и приемлемый уровень риска. По мнению Афанасьевой, грамотная оценка этих параметров позволяет рассматривать любые кризисные явления на рынке как возможности для получения дополнительного дохода.
В условиях повышенной волатильности у инвесторов сохраняется мотивация соблюдать бюджет и следовать намеченному плану расходов, что впоследствии положительно скажется на достижении финансовых целей.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Рзаев подчеркивает, что период турбулентности открывает новые перспективы на финансовых рынках. По его словам, в настоящее время интересно выглядят облигации с высоким кредитным рейтингом, которые способны обеспечить инвестору фиксированную купонную доходность в диапазоне 15,5−16% годовых на горизонте до трех лет. Такой инструмент, считает эксперт, снижает влияние рыночной волатильности и позволяет реинвестировать выплаты по купонам при сохранении высоких процентных ставок. Кроме того, если тенденция снижения ставок сохранится, данные облигации могут продемонстрировать дополнительный прирост стоимости на уровне 5−7% за 12 месяцев.
По мнению директора департамента образовательных программ ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентины Савенковой, в условиях экономической и политической нестабильности инвесторам рекомендуется обращать внимание на наиболее надежных эмитентов при выборе акций и облигаций, а также рассматривать защитные активы, такие как золото. Эксперт отмечает, что среди облигаций предпочтение следует отдавать ценным бумагам с высоким кредитным рейтингом — не ниже «А-» по национальной шкале — и низким уровнем долговой нагрузки (отношение долг/EBITDA не выше 2,5). При выборе акций выделяются компании из защитных секторов, чья деятельность минимально зависит от экспортных потоков, подверженных влиянию укрепления рубля и внешних ограничений.
Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян, в свою очередь, предлагает инвесторам обратить внимание не только на инструменты фондового рынка, но также рассмотреть возможности банковских вкладов и участие в программах долгосрочных сбережений.
В условиях экономической неопределенности Капустина рекомендует пересмотреть стратегию управления личными финансами. Приоритетом может стать формирование финансового резерва, равного 6−12 месяцам основных расходов. Дополнительно, по мнению специалиста, диверсификация доходов и инвестиции в собственное образование и профессиональные навыки позволят снизить риски, связанные с волатильностью рынка.
Что касается инвестиционных решений, она советует придерживаться консервативного подхода. Для сохранения капитала Капустина рекомендует рассматривать государственные облигации, депозиты в надежных финансовых организациях, а также недвижимость — как защиту от инфляции. При этом вложения в недвижимость, по словам эксперта, требуют тщательного анализа доходности. В числе действий, которых следует избегать, она выделяет концентрацию средств в высокорисковых активах и использование заемных средств для инвестиций. Спекуляции на валютном рынке, согласно её оценке, способны привести к значительным финансовым потерям.
Хачатурян, в свою очередь, обращает внимание на недопустимость панических решений. По его мнению, такие настроения не только мешают оценивать ситуацию трезво, но и провоцируют импульсивные ошибки, ведущие к убыткам. При планировании расходов и инвестиций он советует придерживаться взвешенного подхода, не допуская ни излишней экономии, ни необоснованных трат, а также ориентироваться на надежные инструменты с реальным потенциалом роста.
