Россиянам объяснили, как обеспечить себя на пять лет

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Рзаев подчеркивает, что период турбулентности открывает новые перспективы на финансовых рынках. По его словам, в настоящее время интересно выглядят облигации с высоким кредитным рейтингом, которые способны обеспечить инвестору фиксированную купонную доходность в диапазоне 15,5−16% годовых на горизонте до трех лет. Такой инструмент, считает эксперт, снижает влияние рыночной волатильности и позволяет реинвестировать выплаты по купонам при сохранении высоких процентных ставок. Кроме того, если тенденция снижения ставок сохранится, данные облигации могут продемонстрировать дополнительный прирост стоимости на уровне 5−7% за 12 месяцев.