Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван возраст россиян, которые выйдут на пенсию по старости в 2026 году

Следующий 2026 год — предпоследний в пенсионной реформе: она завершится в 2028 году, когда выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу. Мужчины — в 65 лет, а женщины — в 60. Какие возраста будут выходить на пенсию в 2026 году — в материале Финансы Mail.

Источник: Micheile Henderson/CC0

В 2025 году новых пенсионеров по старости, кроме досрочников (многодетные матери, жители Крайнего Севера и т. п.) не было.

В следующем году на пенсию на общих основаниях выйдут мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет).

Стоит помнить, что россияне могут добровольно отказаться от выхода на пенсию в положенный срок, увеличив возраст выхода на заслуженный отдых и, как следствие, увеличив размер выплаты в будущем. В этом случае при выходе на пенсию будут применяться так называемые премиальные коэффициенты повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов.

График выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин в 2026 и 2028 году.

ПолГод рожденияПенсионный возраст  Когда назначат пенсию 
Мужчины196264 года2026 год
Мужчины
196364 года2028 год
Мужчины
196465 летПри достижении пенсионного возраста: для 1964 года — 2029 год, для 1965 года — 2030 год и так далее
Женщины196759 лет2026 год
Женщины
196860 лет2028 год
Женщины
196960 летПри достижении пенсионного возраста: для 1969 года — 2029 год, для 1970 года — 2030 год и так далееФинансовый маркетплейс Банки.ру. Читать далее (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=11019875)

Помимо возраста, для выхода на пенсию учитывается еще два критерия: стаж и пенсионные баллы. После 2025 года для получения права на пенсию необходимо не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 ИПК.

Узнать больше по теме
Пенсионный коэффициент: как заработать на безбедную старость
Размер пенсии россиян напрямую зависит от такого показателя, как пенсионный коэффициент. Из чего он складывается, как его увеличить и какое минимальное значение необходимо для выхода на заслуженный отдых, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше