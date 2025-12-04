Назван возраст россиян, которые выйдут на пенсию по старости в 2026 году

Следующий 2026 год — предпоследний в пенсионной реформе: она завершится в 2028 году, когда выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу. Мужчины — в 65 лет, а женщины — в 60. Какие возраста будут выходить на пенсию в 2026 году — в материале Финансы Mail.