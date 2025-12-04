Назван возраст россиян, которые выйдут на пенсию по старости в 2026 году

В 2025 году новых пенсионеров по старости, кроме досрочников (многодетные матери, жители Крайнего Севера
В следующем году на пенсию на общих основаниях выйдут мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет).
Стоит помнить, что россияне могут добровольно отказаться от выхода на пенсию в положенный срок, увеличив возраст выхода на заслуженный отдых и, как следствие, увеличив размер выплаты в будущем. В этом случае при выходе на пенсию будут применяться так называемые премиальные коэффициенты повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов.
График выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин в 2026 и 2028 году.
|Пол
|Год рождения
|Пенсионный возраст
|Когда назначат пенсию
|Мужчины
|1962
|64 года
|2026 год
|Мужчины
|1963
|64 года
|2028 год
|Мужчины
|1964
|65 лет
|При достижении пенсионного возраста: для 1964 года — 2029 год, для 1965 года — 2030 год и так далее
|Женщины
|1967
|59 лет
|2026 год
|Женщины
|1968
|60 лет
|2028 год
|Женщины
|1969
|60 лет
|При достижении пенсионного возраста: для 1969 года — 2029 год, для 1970 года — 2030 год и так далееФинансовый маркетплейс Банки.ру. Читать далее (https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=11019875)
Помимо возраста, для выхода на пенсию учитывается еще два критерия: стаж и пенсионные баллы. После 2025 года для получения права на пенсию необходимо не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 ИПК.